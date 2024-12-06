Студенты оршанских колледжей приняли участие в «НЕскучных НЕлекциях» на «Марафоне единства»

Выставки, интерактивные площадки, концерты в цехах и экскурсии по знаковым местам. Орша живет в ритме «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расписании студентов колледжей «НЕскучные НЕлекции». Перед общением с гостями, ребятам предложили сделать выбор между угощениями. На таком наглядном примере учащимся показали, как важно подходить к делу осознанно и какие последствия может повлечь одно необдуманное решение. Выбор и ответственность за него стали главной темой сегодняшней встречи.

Алина Кулик, учащаяся Оршанского механико-экономического колледжа:

«Марафон единства» действительно очень заряжает своей атмосферой, потому что именно в этом месте мы можем поговорить с важными людьми, обсудить важные темы и, естественно, от этого тоже может зависеть наш будущий выбор.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Те, кто сейчас присутствуют на этой лекции, не помнят Беларусь 90-х, их просто физически многих тогда не было. И когда им начинаешь рассказывать, что транспорт ходил по выходным только до обеда, или что свет не включали по вечерам, или что продукты были по талонам или вообще их не было в магазинах, для них это какое-то, честно, открытие Америки. Когда есть возможность пообщаться лицом к лицу, позадавать какие-то вопросы, пусть для нас наивные, но действительно их волнующие, мне кажется, от таких нескучных лекций максимальная польза.

Так же ритмично, как работают ткацкие станки, 6 декабря пританцовывали в цехах Оршанского льнокомбината. Это самое крупное текстильное предприятие в Европе. За почти вековую историю здесь произвели более 3,5 миллиарда погонных метров льняных тканей, а это 86 витков по экватору земного шара. В рамках проекта «Одно дело делаем» в гости к оршанским коллегам приехали сотрудники витебского предприятия «Знамя индустриализации». Именно они льняное полотно превращают в модную одежду.