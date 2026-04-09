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Новости по тегу #Игорь Мороз

Причиненный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны превышает 6 триллионов долларов
09 апреля 2026 11:12

Причиненный ущерб Беларуси в годы Великой Отечественной войны превышает 6 триллионов долларов

Научный анализ безопасности дорожного движения проведут в Беларуси
03 апреля 2026 13:37

Научный анализ безопасности дорожного движения проведут в Беларуси

Зажигательное шоу в «Красном борце», выставка плакатов и плац-концерт – Орша принимает акцию «Марафон единства»
06 декабря 2024 18:49

Зажигательное шоу в «Красном борце», выставка плакатов и плац-концерт – Орша принимает акцию «Марафон единства»

В Минске обсудили результаты работы по расследованию дела о геноциде белорусского народа
16 мая 2024 12:22

В Минске обсудили результаты работы по расследованию дела о геноциде белорусского народа

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек
08 мая 2024 17:35

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек

Игорь Мороз стал председателем Оршанского райисполкома. Какие задачи перед ним стоят?
30 мая 2023 17:59

Игорь Мороз стал председателем Оршанского райисполкома. Какие задачи перед ним стоят?

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?
30 мая 2023 11:31

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?

«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства
12 сентября 2022 15:39

«Есть возможность найти общий язык». В минском лицее состоялась диалоговая площадка в преддверии Дня народного единства

Определить цвет глаз и волос преступника по ДНК. Как работают судебные эксперты
26 июля 2019 08:40

Определить цвет глаз и волос преступника по ДНК. Как работают судебные эксперты