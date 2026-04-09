Новости по тегу #Игорь Мороз

Для сравнения – еще в 2022-м речь шла о сумме в 2 триллиона 355 миллиардов. Но чем глубже следователи погружаются в архивы, тем страшнее становится масштаб.
Юристам, специалистам в области технических наук, социологам и представителям других отраслей предстоит обозначить любые недостатки, причины и условия, которые могут угрожать участникам дорожного движения.
Оршанский железнодорожный узел – важнейшее звено железнодорожной сети Беларуси и стран СНГ. Среди долгожданных гостей оршанской железнодорожной платформы – «Марафон единства».
08 октября 2026 07:35
08 октября 2026 07:25
08 октября 2026 07:24
08 октября 2026 07:17
08 октября 2026 07:15
08 октября 2026 07:15
08 октября 2026 07:12
08 октября 2026 06:57