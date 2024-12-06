«Правила уже разработаны». Беларусь и Россия закрыли вопрос по электроэнергии

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате Союзного государства за четверть века принято 1 455 решений, каждое пятое на уровне Высшего госсовета. Теперь время более стратегических шагов и самых откровенных вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение. Но пока движемся не совсем быстро. На сегодняшний день реализуется лишь 27 импортозамещающих проектов. Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получат как в Беларуси, так и в России (подробнее здесь).

Европейский союз, оскомина для США, основан на фундаменте равного доступа к источникам энергии. Они начинались с угля. Союз России и Беларуси – про равные условия и единые рынки. Энергоресурсов в том числе. Наконец-то закрыт вопрос по электроэнергии. Солидность Беларуси придала БелАЭС. Кстати, со строительством помогли россияне. На Высшем госсовете ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии.