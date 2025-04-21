Нет музыкального инструмента, на котором он не смог бы сыграть. История талантливого белоруса

Олег Белый как герой народной песни, самобытный дударь и человек-оркестр. Пожалуй, нет музыкального инструмента, на котором он не смог бы сыграть. Сказались гены, по маминой линии все славно пели.

В университете культуры и искусств талантливый парень окунулся в этнический космос. Да так, что стал магистром искусствоведения. Уже почти 10 лет живет в мире фольклора и сегодня возглавляет Центр культуры и досуга в Мачулищах. Вместе с такими же фанатами создали группу «Поклеш», руководителем которой стала родная сестра.

Прославляет народные песни, танцы, сказки, обряды. Выступает на фестивалях и передает скарбы новому поколению. Отдельное страсти муза – белорусская дуда. Про нее харизматичный музыкант может рассказывать часами.