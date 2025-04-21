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Нет музыкального инструмента, на котором он не смог бы сыграть. История талантливого белоруса

21 апреля 2025 11:57
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Олег Белый как герой народной песни, самобытный дударь и человек-оркестр. Пожалуй, нет музыкального инструмента, на котором он не смог бы сыграть. Сказались гены, по маминой линии все славно пели.

В университете культуры и искусств талантливый парень окунулся в этнический космос. Да так, что стал магистром искусствоведения. Уже почти 10 лет живет в мире фольклора и сегодня возглавляет Центр культуры и досуга в Мачулищах. Вместе с такими же фанатами создали группу «Поклеш», руководителем которой стала родная сестра.

Прославляет народные песни, танцы, сказки, обряды. Выступает на фестивалях и передает скарбы новому поколению. Отдельное страсти муза – белорусская дуда. Про нее харизматичный музыкант может рассказывать часами.

Нет музыкального инструмента, на котором он не смог бы сыграть. История талантливого белоруса-2

Олег Белый, заведующий Мачулищанским центром культуры и досуга, магистр искусствоведения:
Гэты інструмент архаічны, ён традыцыйны, ён беларускі. Першыя ўспаміны есць у Полацкім сшытку, гэты інструмент завязаны пад земляробчы традыцыйны беларускі календар. У нашых продкаў было чатыры новых гады. Мех дуды вырабляўся з казы. Гэты інструмент рытуальны, ён існаваў яшчэ ў дахрысціянскія часы.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка

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