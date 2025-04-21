Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии посёлков городского типа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то мы показали, каким должен быть поселок городского типа. Рабочие места нужны. Тогда мы участок этот сделали. Ну, у вас участок – это нормальный завод. Хороший завод, и не цех, и не участок. Сколько тут рабочих мест?

– 50 человек.

– 50 человек! Для Копыси это занадто, поэтому встает вопрос жилья. Ну вот под его участок мы не будем ему жилье давать, он в лесу живет. Мы ему немножко поможем, а может и нет. Он возьмет и сделает столько домиков усадебного типа, сколько ему надо здесь. 50 – значит, 50, 20 – значит, 20. Люди переедут, будут жить и здесь работать. Ну и дальше глубже. Безобразие, что мы живем в лесу, вся страна в лесу, и работаем отвратительно. Сейчас он покажет, как он поддоны делает. Но это что, наше дело? Есть спрос на поддоны, есть какие-то отходы, ладно, но мы должны создавать продукт хороший. Я говорил, ниже, южнее Киева леса нет. Спрос огромный. Инвестиции будут, но это делают люди. А для людей надо создать условия. Для работы условия нормальные, я надеюсь.

– И для жизни хорошие. Природа прекрасна, школа есть.

– Не хватает только единственного – дома. Все эти наши поселки городского типа в стране идеальны. Их выбирали для жизни людей и строили как положено. Поэтому это перспектива. Мы здесь очень серьезно, я тебе говорил, Горки родные твои, Шкловский район, Оршанский, Могилевский, Белыничи. Такая коса, хорошие земли. Они должны здесь выдавать на-гора суперпродукцию.

– Все для этого есть.

– Поселок городского типа – мы должны перспективу показать, как будет развиваться. Мы создадим маяк, образец. Идите, повторяйте. В Копыси много лет назад, повторяюсь, мы это сделали. Посмотрим, как оно. Или вы для показухи с министром сельского хозяйства, они, вот он прежде всего, сделали это. Или здесь есть что-то живое.