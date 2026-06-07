Аграрии Брестской области завершают первый укос трав

Зеленая жатва в Беларуси набирает обороты. В Брестской области завершается первый укос трав. Хозяйства задали высокий темп работ, не упуская качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Ляховичское-Агро» Ивановского района аграрии одновременно с жатвой проводят подкормку угодий азотными удобрениями. Это гарантирует полноценный рост трав для второго этапа заготовки. В планах – получить не менее 35 центнеров травянистых кормов на одну корову.

Василий Радковец, заместитель директора по производству СУП «Ляховичское-Агро»:

На сегодняшний день работа у нас построена так, что весь план заготовки кормов первого укоса – 1500 гектаров. На сегодняшний день мы косим травы поздних сроков созревания. Это тимофеевка, фистулолиум. Смеси здесь в Окунино. Поэтому средняя урожайность порядка 100 центнеров зеленой массы с гектара.

Сразу после завершения первого укоса техника выйдет на поля с однолетними культурами. Для этого в хозяйстве отвели около 350 гектаров площадей. Всего в Брестской области запланировано убрать травы первого укоса на площади 230 тысяч гектаров. Свыше 80 % зеленого корма уже в закромах.