«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я как потребитель, придя в магазин, подойдя хотя бы к молочному отделу, я все равно возьму белорусское. К мясному отделу – возьму белорусское. То есть у нас есть уже бренды, которые неоспоримы. И не только марка какая-то конкретная, а уже целые отрасли. Как добиться такого в других направлениях, кроме мяса и молока?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Во-первых, это масштабная работа, которая не должна заключаться только в работе торговой отрасли. Здесь движение должно быть всех в этом направлении, в первую очередь наших производителей, к чему мы готовы, мы это с радостью отмечаем. Но по некоторым направлениям критический импорт у нас главенствует. У нас не только сегодня белорусское мясо и молоко. На 100 % мы обеспечиваем себя яйцом, на 99,9 % сливочным маслом, рапсовым маслом. Александр Осенко:

Перепелиным яйцом я знаю еще тоже.