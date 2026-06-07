«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я как потребитель, придя в магазин, подойдя хотя бы к молочному отделу, я все равно возьму белорусское. К мясному отделу – возьму белорусское. То есть у нас есть уже бренды, которые неоспоримы. И не только марка какая-то конкретная, а уже целые отрасли. Как добиться такого в других направлениях, кроме мяса и молока?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Во-первых, это масштабная работа, которая не должна заключаться только в работе торговой отрасли. Здесь движение должно быть всех в этом направлении, в первую очередь наших производителей, к чему мы готовы, мы это с радостью отмечаем. Но по некоторым направлениям критический импорт у нас главенствует. У нас не только сегодня белорусское мясо и молоко. На 100 % мы обеспечиваем себя яйцом, на 99,9 % сливочным маслом, рапсовым маслом.
Александр Осенко:
Перепелиным яйцом я знаю еще тоже.
Светлана Короткевич:
Перепелиным, но оно у нас не входит в перечень тех позиций, которые мы отслеживаем. Но вместе с тем это для ассортимента и достаточно диетический продукт, который любят люди. Поэтому мы очень хорошо работаем по направлениям, допустим, в непродовольственной группе – это цементная группа, керамическая плитка.
Вопрос патриотизма в первую очередь должен заключаться в сознании тех людей, которые живут в нашей стране. Не то, что мы заставляем кого-то, мы в первую очередь через торговлю пытаемся показать, что вот конкретно этот товар с шильдочкой или с выделенным токером «Зроблена ў Беларусі», «Купляйце белорускае», это в первую очередь направлено на то, чтобы показать, что наша продукция сегодня присутствует и в качественных, и в ценовых диапазонах таких, которые в принципе удовлетворяют внутренний спрос.
Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич.