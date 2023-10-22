Заставил оформить кредит на 50 тыс. и не только! Как аферист подтолкнул пенсионерку к совершению уголовного преступления?

На Неделе белорусские правоохранители заявили, что отмечают рост тяжких киберпреступлений в отношении белорусов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном, из белорусов обманом похищают деньги банковских карт. Но есть куда более сложные случаи.

Так, в понедельник, Следственный комитет завершил расследование инцидента, который произошел в июле в Гомеле. Пенсионерка подожгла несколько автомобилей, а до этого в результате психологической обработки взяла в кредит, перевела мошенникам 19 тысяч рублей, убедила взять кредит свою дочь и в конце совершила поджог. Телефонный терроризм и другие виды информационных атак входят в деятельность ЦИПсО. Это центры информационно-психологических операций ВСУ, чья деятельность с началом СВО активизировалась. Их главное оружие – фейки, запугивание, психоз. Не исключено, что за чередой информационных бомбардировок, которые обрушились на Беларусь в последнее время, стоят ципсошники из Украины, где практически узаконили деятельность таких колл-центров. Кто и как воздействует на наше сознание, отнимает деньги и дурманит мозг, разбиралась Виктория Ходосок. Она расскажет о самых резонансных случаях и о том, как противостоять профессиональным троллям и ботам.

– Женщина, что вы делаете!

– Пожалуйста, вызывайте милицию! Это, считайте, уже печальный финал непростой истории Елены (имя женщины мы изменили). Пару месяцев назад она попалась в руки докучливого профи-афериста, который неделю тщательно «обрабатывал» свою жертву.

Этот человек, Никитин Павел Сергеевич, представился сотрудником банка центрального. И он показал мне еще, что он сотрудник нашей милиции. Свой табельный номер, удостоверение, мои паспортные данные, полностью совпадающие с паспортом. Поэтому я и поверила этому человеку. На том конце провода мужчина убедительно рассказывал Елене, что некая мошенница (якобы сотрудница банка) оформила на ее имя кредиты на 50 тысяч рублей. Настоятельно порекомендовал установить несколько приложений и постоянно держать с ним связь. Все эти дни аферист убеждал женщину, что помогает ей решать проблему. А спустя время предложил ловкачку из банка поймать на живца. Спросите как? Взяв реальные кредиты. Чуть позже станет известно, что аферист успел параллельно оформить на имя Елены онлайн-кредиты. В итоге мошенник «раскрутил» пенсионерку на без малого 50 тысяч рублей.

Где находится банк, куда положить, как взять, как даже разговаривать с работниками банка – меня все инструктировал этот Павел Сергеевич. Потом он показал мне по телефону, что как бы эти деньги вернулись в банк, кредиты закрыты и все, слава богу, хорошо. Я успокоилась. В четверг этот человек слезно просил меня сделать меня еще одно (я человека понимаю, это настолько плохо, я сознательно знаю, что это очень плохо), но я была под таким психологическим воздействием, что отказать ему я не могла. И я совершила уголовное преступление. Заставляют людей совершать диверсии. Что такое ЦИПсО и чем они занимаются? А попросил махинатор Елену якобы помочь задержать сотрудницу банку, мол, она вместе со своим сообщником, собрались в бега. Весь процесс мужчина контролировал: объяснил, где припаркованы машины и даже как приготовить все необходимое для их поджога.