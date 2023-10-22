В Беларусь за 2023 год приехали более 48 тысяч украинцев

Новости Беларуси. Беларусь продолжает на своём примере показывать, какими должны быть добрососедские отношения. С начала 2023 года в нашу страну прибыли свыше 48 тысяч граждан Украины. Большинство транзитом через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные статистики сообщили в Госпогранкомитете. Всего с момента начала СВО в Беларуси приняли более 123,5 тысячи украинцев. Наша страна не отвернулась от людей, которые оказались в тяжёлой ситуации. Им предоставили всю необходимую помощь. Здесь они нашли убежище, а многие даже обрели второй дом. После поручения главы государства, данного в августе 2021-го, белорусское гражданство получили свыше 6,8 тысячи граждан Украины.