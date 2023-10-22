Молодёжь, институт семьи и взаимодействие БПЦ с государством. Поговорили с Владыкой Вениамином

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Никита Рачиловский, СТВ:

Верность моральным принципам, отзывчивость, человечность – это секрет духовной силы нашего народа. А во времена, когда наши традиционные ценности пытаются разрушить, навязать нам новые, иноземные, нам необходимо думать о духовном здоровье нашей нации. Гость нашей студии – митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Как взаимодействуют БПЦ и государство? Никита Рачиловский:

Церковь и государственные институты. Как происходит взаимоотношение? Как реализуются соглашения между Белорусской православной церковью и министерствами?

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:

Соглашение, которое было подписано в 2003 году, оно в работе, 20 лет уже, осуществляется взаимодействие и по различным направлениям. Это и сфера образования, сфера культуры, социальное служение, и работа в местах лишения свободы, с вооруженными силами. Этот спектр достаточно большой, недавно совсем подключилось Министерство природных ресурсов. И надо сказать, что соглашения заключаются между министерствами, ведомствами и Белорусской православной церкви, когда видится важность и значимость возможностей соединения усилий для достижения лучшего результата. И современный человек очень востребованно относится к духовной составляющей своей жизни, потому что при всей красоте жизни и развития, всегда человек тоскует по небу, всегда человек заглядывает в свою душу, ищет ответы на вопросы, которые его волнуют. И когда ответы на эти вопросы даются в различных направлениях, это очень востребовано бывает. Никита Рачиловский:

А какую помощь может оказать церковь государству в реализации социальной политики? Например, в решении вопросов демографической безопасности?

Митрополит Вениамин:

С одной стороны, мы обращаем внимание на людей такого почтенного возраста, которые нуждаются в заботе и в оказании помощи. Есть группа людей, которые проходят лечение или по окончании лечения нуждаются в помощи, духовной помощи, поддержке. Поэтому сестры милосердия и священнослужители так или иначе стараются в лечебных учреждениях, в социальных учреждениях оказывать вот эту помощь, посещать эти места и, соответственно, проводить беседы, при необходимости совершать таинство. Церковнослужители проповедуют сохранение института семьи. Есть ли в этом что-то неправильное? Никита Рачиловский:

Вы уделяете большое внимание сохранению института семьи, но при этом являетесь монахом. Многие спрашивают, насколько это совместимо? Митрополит Вениамин:

Дело в том, что ведь монахи, хотя отрешены в силу своих обетов, должны быть отрешены от мира, от всего сущего в мире. Но вместе с тем, когда требуют того послушания, монахи оставляли свои пустынные места и приходили в столицы городов, общались с людьми. И какие-то позиции, важные для людей того времени, отстаивали, обозначали их. И надо сказать, что монахи ведь тоже рождаются в семьях, имеют опыт семейной жизни. Кроме того, священнослужители не только по книгам, но и из практической жизни много знают о семейной жизни современного человека. В книгах, в учебниках, в нравственном богословии есть, и в Евангелии обозначены основные краеугольные камни, на которых должна строиться семья. Если этот духовный закон известен, ему люди следуют, значит, есть такая уверенность, что будет все хорошо. Если же законы нарушаются, точно так же, как законы физики... Брошенный камень вверх будет падать вниз.

Митрополит Вениамин:

Также следует знать, понимать законы духовные, которые действуют и в отношении каждого отдельного человека, и в отношении взаимоотношений людей между собой в браке, и в отношении семьи с окружающим обществом. Вот эти темы, они в настоящее время порой как-то утрачены и ушли из общего такого внимания и понимания, с учетом того, что интернет порой представляет широкий спектр видения вот этих вопросов, но в ином ключе. И теряется понимание, а что же такое семья, а какие должны быть взаимоотношения, муж глава семьи или жена? Как же так? Как и отношения детей и взрослых. Вот эти понятия зафиксированы в законе Божьем, они зафиксированы на разном законе нашего белорусского народа. И важно об этом напоминать и говорить. Ну и кроме того, часто люди приходят со своими недоуменными вопросами: семья на грани разрушения, как быть, мы венчались, мы старались все делать правильно, почему у нас произошел вот этот разлом? Священник вникает, старается как-то помочь, и знаю не единичный случай, когда помогает.

Никита Рачиловский:

Владыка Вениамин, с вашей точки зрения, что такое благополучная семья? На чем она строится и какое место занимает материальный достаток? Митрополит Вениамин:

Благополучная семья, в которой зиждется все на любви. Можно сказать, что в основном все семьи на этом создаются. Но проходит время какое-то, и теряется вот эта любовь, доброжелательность. И порой на первое место выходит какая-то требовательность, желание, чтобы было по-своему. И на этой почве возникает уже разногласие, разное мнение. Вот любовь – это основа, фундамент, который нужно беречь. Точно так же, как в домашнем камине, чтобы поддерживать огонь, надо подбрасывать дрова. Надо поддерживать это доброе расположение, которое было до создания брака и послужило толчком к вступлению в брак, чтобы вот это состояние, настроение первое, оно поддерживалось. Поддерживалось через взаимное внимание друг к другу, неогорчение, осторожность такая. Забота друг о друге. Конечно, верность. Верность, которая проявляется не только в действиях, но и во взгляде, и в мыслях, чтобы вот это была собранность и сосредоточенность в кругу семьи. Забота о том, чтобы каждый член семьи развивался нравственно, совершенствовался. Никита Рачиловский:

А если говорить про материальный достаток в семье?

Митрополит Вениамин:

Материальный достаток важен в некоторой степени, но не самое главное. Ведь есть давняя пословица, которую нельзя забывать. «С милым и в шалаше рай». Но если милому говорить и суженой о том, что «смотри, шалаш у тебя такой протекает, а у другого дом, коттедж такой хороший, смотри, а он не заботится о том, чтобы тебе коттедж построить» и так далее, это дает трещинку. Важно, чтобы мы, люди, умели ограничивать свои желания, и понимать, к чему нужно стремиться. А где, может быть, ограничить себя, стоит. Стоит ли входить в большие кредиты, которые будут висеть большим бременем? Или, может быть, оставаться в скромных условиях, но спокойно, не переживая о том, что какие-то долговые обязательства висят? И главное, что вот эти взаимоотношения внутри семьи. И можно помнить сказку о золотой рыбке, когда уже старуха с таким большим жизненным опытом, она, к сожалению, не научилась, что нет предела человеческим желаниям. Их нужно обуздывать, одергивать на каком-то этапе, чтобы не оказаться у разбитого корыта. И часто бывает так, что люди, создавая семью, стремятся обустроить свой быт. Это важно, нужно, но при этом посвящают себя всецело зарабатыванию средств для существования. И при этом редко бывает дома, меньше уделяют внимания семье, детям. И кажется, все приобрели хорошую профессию, и дом построенный, машина – все есть, а нарушено то, что раньше было, когда семья создавалась. Вот этого надо очень беречься. Как часто молодежь ходит в церковь?

Никита Рачиловский:

Насколько активно сегодня молодежь ходит в церковь? И какая работа проводится с молодыми людьми для формирования ценностных ориентаций? Митрополит Вениамин:

Церковь всегда интересна для молодежи, потому что это что-то необычное. Скажем, молодые люди чувствуют, что именно в церкви происходит связь с Богом. И когда современный человек в процессе движения, в поиске, повседневной суете, он иногда забывает о церкви. Но когда случаются какие-то обстоятельства, важные решения, он приходит в храм. Он во время большого праздника также стремится прийти, поставить свечу, помолиться. Тот, кто более осведомлен в церковной жизни, старается поучаствовать в таинствах, которые сообщают благодатную силу человеку. И после таинств человек обновляется, чувствует новый прилив сил к тому, чтобы жить более правильно, более благородно, возвышенно. И человек не может сам обновляться. Он нуждается в благодатной помощи свыше. Но не буду скрывать, что порой навязывается такое мнение, что не обязательно в церковь приходить, достаточно Бога иметь в душе, достаточно соблюдать законы божие, но это все равно, что, скажем, кто-то будет говорить из молодых людей, что не обязательно врачей посещать, достаточно вести здоровый образ жизни, и все будет хорошо. Никита Рачиловский:

Я с вами полностью согласен. Владыка Вениамин, большое вам спасибо за эту встречу и за это интервью. И вам спасибо. Надеюсь, что некоторые моменты, которые здесь были проговорены, они найдут отклик и какое-то дальнейшее продолжение.