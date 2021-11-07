Заставляли стоять «в полтора» и закрывали в подвале. Где сейчас находятся дети, которых избивали родители-воспитатели?

Новости Беларуси. На неделе сразу несколько историй буквально повергли нас в шок. Вы тоже не останетесь равнодушными. В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку. Она самая младшая из восьми пострадавших. Но поражает не только это. «Воспитательный» процесс продолжался годами. Но помощь пришла только сейчас.

Ситуации, когда вместо аргументов кулаки, происходят и в адрес, увы, детей. Еще недавно в этом доме жили дети-сироты, а теперь он и сам осиротел. Ворота закрыты, дверь на замке, на огороде еще стоит теплица. И тишина. С виду обычный дом семейного типа в агрогородке Буденовка. Вот только стены его помнят совсем не семейную обстановку. История, которая глубоко потрясла весь Ошмянский район, началась с анонимного сообщения в правоохранительные органы, мол, родители-воспитатели слишком жестоко воспитывают приемных детей.

Следователи выяснили, что родители-воспитатели, начиная с 2016 года, неоднократно наносили детям удары по различным частям тела руками, ремнем, собачьим поводком, скакалкой, линейкой и даже крапивой. Отправляли в угол и заставляли стоять «в полтора», то есть опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами. А однажды 5-летнюю девочку закрыли ночью в подвале дома.