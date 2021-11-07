У кого просить помощи, если столкнулись с семейным насилием? Звоните сюда

Новости Беларуси. На неделе сразу несколько историй буквально повергли нас в шок. Вы тоже не останетесь равнодушными. В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку.

Ольга Воронько, психолог ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

У нас есть городская кризисная комната, она работает круглые сутки и в выходные. Если, например, позвонила нам или даже в кризисную комнату (эти номера не скрываются, скрыто только местонахождение), понятное дело, что ее туда не доставят. Она должна понимать для себя, что, возможно, это будет сложновато... Про этот тревожный чемоданчик – документы и деньги на проезд до комнаты. Дальше – продукты первой необходимости, бытовые вещи там обеспечат, это все предусматривается. Кризисная комната оборудована тревожной кнопкой.

Комнаты оборудованы так, что можно скрыться и вместе с детьми, даже грудными. А в центре действует круглосуточная линия помощи – подсказать, успокоить и спасти.

Ольга Воронько:

Смотря в какое время суток: если ночью, то чаще всего они звонят и говорят, что «я живу в ситуации насилия, что мне делать? Помогите». Мы в первую очередь спрашиваем, даже если к нам просто пришла клиентка: в безопасности ли вы сейчас? Иногда звонят, говорят: «Меня муж избивает. Что мне делать?» Дети могут звонить. Был случай, что звонил ребенок: «Меня мама бьет». Мы уже с детьми более аккуратно: «К кому ты можешь обратиться за помощью? Давай подумаем – из близких». Выход на то, чтобы он рассказал, где он живет. Ну и дальше по протоколу, по принципу межведомственному мы дальше сообщаем. Разные бывают случаи.