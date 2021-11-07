Домашнее насилие в Беларуси. В СК рассказали, сколько преступлений совершено с начала года

Новости Беларуси. На неделе сразу несколько историй буквально повергли нас в шок. Вы тоже не останетесь равнодушными. В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку. Она самая младшая из восьми пострадавших. Но поражает не только это. «Воспитательный» процесс продолжался годами. Но помощь пришла только сейчас.

Кристина Сущеня, корреспондент: Каждое четвертое женское самоубийство происходит на почве домашнего насилия. В Беларуси домашнее насилие в отношении женщины происходит в каждой третьей квартире. И уж очень странная фраза «Бьет – значит любит», которая пошла еще с принятия христианства на Руси, фраза, которой многие женщины пытаются объяснить поведение мужчин. Но семейное насилие – это не только про недопустимые действия против лишь женщины.

Схватил ее за шею левой рукой и прижал ее к себе, придушил. А правой рукой входную дверь стал держать, чтобы она не вышла. И она начала кричать.

Когда голос родной бабушки совсем ослаб, внук даже под действием алкоголя, но протрезвел. К слову, злоупотребление спиртным практически во всех историях и есть причина злодеяний номер один.