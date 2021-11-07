Домашнее насилие в Беларуси. В СК рассказали, сколько преступлений совершено с начала года
Новости Беларуси. На неделе сразу несколько историй буквально повергли нас в шок. Вы тоже не останетесь равнодушными. В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку. Она самая младшая из восьми пострадавших. Но поражает не только это. «Воспитательный» процесс продолжался годами. Но помощь пришла только сейчас.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Каждое четвертое женское самоубийство происходит на почве домашнего насилия. В Беларуси домашнее насилие в отношении женщины происходит в каждой третьей квартире. И уж очень странная фраза «Бьет – значит любит», которая пошла еще с принятия христианства на Руси, фраза, которой многие женщины пытаются объяснить поведение мужчин. Но семейное насилие – это не только про недопустимые действия против лишь женщины.
Схватил ее за шею левой рукой и прижал ее к себе, придушил. А правой рукой входную дверь стал держать, чтобы она не вышла. И она начала кричать.
Когда голос родной бабушки совсем ослаб, внук даже под действием алкоголя, но протрезвел. К слову, злоупотребление спиртным практически во всех историях и есть причина злодеяний номер один.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
За 10 месяцев 2021 года следователи Минска по фактам угроз убийством возбудили 126 уголовных дел. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года – 102. В зависимости от обстоятельств и последствий совершенного преступления в семейно-бытовой сфере, возбуждается уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это истязание. С начала года уже зарегистрировано 16 таких преступлений.
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