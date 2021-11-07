«Хорошо, что тебя ещё к батарее не приковал». О том, что сделал родной сын, эта женщина вспоминает как страшный сон

Новости Беларуси. На неделе сразу несколько историй буквально повергли нас в шок. Вы тоже не останетесь равнодушными. В Ошмянском районе в агрогородке Буденовка приемные родители наказывали и избивали своих детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Воспитывали» даже 10-месячную девочку. Она самая младшая из восьми пострадавших. Но поражает не только это. «Воспитательный» процесс продолжался годами. Но помощь пришла только сейчас.

Кристина Сущеня, корреспондент: Каждое четвертое женское самоубийство происходит на почве домашнего насилия. В Беларуси домашнее насилие в отношении женщины происходит в каждой третьей квартире. И уж очень странная фраза «Бьет – значит любит», которая пошла еще с принятия христианства на Руси, фраза, которой многие женщины пытаются объяснить поведение мужчин. Но семейное насилие – это не только про недопустимые действия против лишь женщины.

Пришел где-то под вечер, начал вымогать деньги, выпрашивать, которых не было. Все, на кухне конфликт произошел. У него «маничка» все руками сбрасывать, все ногами пихать. Перевернул стул кухонный. Взял нож, который лежал на кухне, приложил. След остался. На плите стоял чайник горячий. Помимо этого ножа, еще чайник слетел с плиты. Он махает руками – крышка упала с чайника. И этот чайник свалился мне на руку, кипяток. «Хорошо, что тебя, – говорит, – еще к батарее не приковал».

Этот рассказ из серии о последней капле терпения в поведении, сложно поверить, родного сына. Совсем молодого (всего-то 25), но когда-то сошедшего с верного жизненного пути. Так и вышло: у Светланы два сына, и оба на ее плечах. А старший только что и делал – забирал последние деньги у матери. Как вы понимаете, отнюдь не на благие цели. А тот вечер отныне в памяти как страшный сон.

Я стояла возле окна. Как раз (я не знаю, чем бы это все закончилось) соседка шла с работы. И я говорю: «Аня, зайди в участковый пункт, приведи мне участкового». Они где-то час звонили, стучали. Думают – люди там находятся, никто не открывает. Тогда уже приехали скорая, МЧС. Сел под дверь спиной и не открывает двери. Говорит: «Мама, не волнуйся, позвонят и уйдут». А у меня на кухне ключик запасной от входной двери. Я уже путями, говорю: «Мне плохо, мне таблетку надо выпить». Надо мне подойти, ключик взять. Тогда он уже меня пропустил. Я зашла на кухню, взяла ключ, положила в карман. Потом опять подошла к окну, сбросила соседке ключик, чтобы она дала этим сотрудникам, чтобы они открыли двери. Сотрудники зашли, наручники надели.

Сейчас Светлана с младшим сыном еще не верят в тишину и спокойствие, царящие дома.

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