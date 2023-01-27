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В США с начала года зарегистрировано 40 массовых расстрелов

27 января 2023 10:36
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Новости США. В США наступивший год стал самым худшим за всю историю по числу случаев стрельбы. Мрачный рекорд был установлен уже в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США с начала года зарегистрировано 40 массовых расстрелов-1

С начала 2023 года зарегистрировано 40 массовых расстрелов, жертвами которых стали 73 человека, 165 ранены. За 10 лет количество таких случаев выросло на 250 %. По статистике, самым кровавым оказался 2021-й. Тогда полиция выезжала на место таких происшествий 690 раз. В прошлом году произошло 647 случаев массового шутинга.

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# Стрельба в США # Фотофакт

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