В США с начала года зарегистрировано 40 массовых расстрелов

Новости США. В США наступивший год стал самым худшим за всю историю по числу случаев стрельбы. Мрачный рекорд был установлен уже в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2023 года зарегистрировано 40 массовых расстрелов, жертвами которых стали 73 человека, 165 ранены. За 10 лет количество таких случаев выросло на 250 %. По статистике, самым кровавым оказался 2021-й. Тогда полиция выезжала на место таких происшествий 690 раз. В прошлом году произошло 647 случаев массового шутинга.