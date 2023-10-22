X международный слёт коллекционеров собрал в Минске более 300 человек

Новости Беларуси. X международный слет собрал сегодня, 22 октября, коллекционеров из разных регионов России и Беларуси. Встречи такого уровня проводятся раз в пять лет. В этом 2023 году форум объединил более 300 энтузиастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть редкие фотографии, значки, старинные деньги и даже утюги смогли и жители города. Площадка была открыта для гостей. К слову, в международном форуме впервые приняли участие коллекционеры открыток. Специалисты занимаются не только поиском редких марок, монет, книг и других вещей, но также их детальным изучением. Главная задача такого увлечения – сохранение культурного и исторического наследия нашей страны.

Василий Мазуркевич, коллекционер:

Я как полифилист коллекционирую много чего. Банкноты в основном, облигации, непочтовые марки, железнодорожные документы. Это интересно. Ну как бы, скажем так, отдушина.

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

На таких встречах коллекционеры приобретают те материалы, о которых мечтали. И для нас очень важно, что приехали коллекционеры, которые собирают различные предметы по различным направлениям, что дает возможность пополнения коллекции любой направленности.