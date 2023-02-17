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«Защита психики от перегрузов». Что такое прокрастинация и в чём её отличие от лени?

17 февраля 2023 19:21
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Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Лень и прократсинация – мы здесь можем поставить знак равно?

«Защита психики от перегрузов». Что такое прокрастинация и в чём её отличие от лени?-1

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:
Нет, конечно, нет. Прокрастинация – это защита психики от перегрузов. Что мы имеем под таким словом «лень»? Это человек-лодырь – в простом народе его так называют, который откладывает все свои дела и, в принципе, не имеет никакого угрызения совести. Его это не беспокоит, он так живет изо дня в день, его устраивает. Когда мы говорим о прокрастинации – это когда человек действительно вынужден откладывать свои дела на потом, но из-за этого переживает. Меняется его настроение, он начинает себя недолюбливать, постоянно копаться в себе: почему у него не получается, он не настолько хорош? То есть это происходит такой самовнутренний анализ. Поэтому просто лень и прокрастинация – это совершенно разные понятия. Чаще, конечно, люди сталкиваются именно с прокрастинацией, нежели чем просто с ленью.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Екатерина, можно ли самому узнать причину своей прокрастинации или обязательно нужно бежать к специалисту?

Юлия Самусенко:
Всегда ли есть у прокрастинации вообще какие-то причины? Может быть, это происходит само собой?

«Защита психики от перегрузов». Что такое прокрастинация и в чём её отличие от лени?-4

Екатерина Бонадысева:
Причин, на самом деле, очень много. Например, одна из них (распространенная очень), когда ваша цель и задача, которую вы хотите исполнить не интересна и процесс этой задачи тоже не интересен. То есть если, например, вам нужно выполнить какое-то задание, оно жутко скучное, то, соответственно, что происходит? Вы будете откладывать эту задачу в долгий ящик. Когда слишком сложная, например, какая-то задача, какие-то дела, которые требуют от вас большой результативности – возможно, вы не верите в свои силы. Человек сомневается, что у него получится. Тоже снижается мотивация, и человек опять-таки откладывает эти дела на потом. То есть причин очень много, почему это может возникать, именно прокрастинация, и лень в том числе.

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# Психология # общество # Юлия Самусенко # Екатерина Бонадысева # Алеся Лакина # Фотофакт

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