«Защита психики от перегрузов». Что такое прокрастинация и в чём её отличие от лени?

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Лень и прократсинация – мы здесь можем поставить знак равно?

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:

Нет, конечно, нет. Прокрастинация – это защита психики от перегрузов. Что мы имеем под таким словом «лень»? Это человек-лодырь – в простом народе его так называют, который откладывает все свои дела и, в принципе, не имеет никакого угрызения совести. Его это не беспокоит, он так живет изо дня в день, его устраивает. Когда мы говорим о прокрастинации – это когда человек действительно вынужден откладывать свои дела на потом, но из-за этого переживает. Меняется его настроение, он начинает себя недолюбливать, постоянно копаться в себе: почему у него не получается, он не настолько хорош? То есть это происходит такой самовнутренний анализ. Поэтому просто лень и прокрастинация – это совершенно разные понятия. Чаще, конечно, люди сталкиваются именно с прокрастинацией, нежели чем просто с ленью. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Екатерина, можно ли самому узнать причину своей прокрастинации или обязательно нужно бежать к специалисту? Юлия Самусенко:

Всегда ли есть у прокрастинации вообще какие-то причины? Может быть, это происходит само собой?