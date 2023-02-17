«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Кто в группе риска? Кто больше всего подвержен прокрастинации?

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает, и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:

Нет такого.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Может быть, это больше свойственно творческим людям? Они такие все вдохновленные.

Екатерина Бонадысева:

Нет, скорее, творческим людям – больше как раз таки просто лень. Потому что творческие люди не занимаются, мне кажется, сильным таким – не доделали, ничего страшного.

Юлия Самусенко:

Вдохновения же не было сегодня, правильно? Оно завтра будет.

Екатерина Бонадысева:

Да. Все-таки люди рационального мышления, у которых все четко должно быть сформировано, расстраиваются гораздо сильнее, если чего-то задуманного не выполнили.

«Человек привык монотонно выполнять какие-то задачи». Почему наступает профессиональное выгорание – подробнее здесь.