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«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога

17 февраля 2023 18:33
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Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает, и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто в группе риска? Кто больше всего подвержен прокрастинации?

«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога-1

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:
Нет такого.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Может быть, это больше свойственно творческим людям? Они такие все вдохновленные.

Екатерина Бонадысева:
Нет, скорее, творческим людям – больше как раз таки просто лень. Потому что творческие люди не занимаются, мне кажется, сильным таким – не доделали, ничего страшного.

Юлия Самусенко:
Вдохновения же не было сегодня, правильно? Оно завтра будет.

Екатерина Бонадысева:
Да. Все-таки люди рационального мышления, у которых все четко должно быть сформировано, расстраиваются гораздо сильнее, если чего-то задуманного не выполнили.

«Человек привык монотонно выполнять какие-то задачи». Почему наступает профессиональное выгорание – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Екатерина Бонадысева # Юлия Самусенко # Фотофакт

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