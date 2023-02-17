«Головная боль, плохое настроение и раздражительность». Почему работать ночью опасно для организма?

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие жертвуют сном ради работы и думают: «Не посплю ночь, зато работу хорошо сделаю». Всем ли это знакомо? Я, допустим, человек, который любит поработать ночью. Опять же, у меня двое детей, мне их не с кем оставлять. Поэтому я их кладу спать, а сама уже занимаюсь работой. Как вы к этому относитесь – к работе ночью?

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:

Плохо, потому что сон – это тот фактор: когда мы с вами бодрствуем, он поднимает наши силы. Если мы будем спать мало, то, соответственно, наши силы будут постепенно снижаться. Отсюда головная боль, плохое настроение и раздражительность. Очень часто мы видим человека, что вроде бы ничего плохого не сделал, он так на тебя: «Вау!» Думаешь: «Значит, он не выспался, устал». Поэтому все-таки сон – это очень важно. Не стоит злоупотреблять работой ночью. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Хотя бы ради взаимодействия с другими людьми, чтобы не доставлять им какого-то дискомфорта. Кстати, у меня есть очень интересные данные. На самом деле по результатам исследования люди, регулярно спящие по 7-8 часов, на 30 % продуктивнее тех, кто спит меньше 7 часов в сутки. Можно ли как-то вообще найти эту золотую середину – поработать попозже и встать пораньше? Анастасия, на ваш взгляд? Как вы вообще свой график выстраиваете – ночью работаете или днем?