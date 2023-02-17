Прямой эфир

«Головная боль, плохое настроение и раздражительность». Почему работать ночью опасно для организма?

17 февраля 2023 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить, но понедельник наступает и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие жертвуют сном ради работы и думают: «Не посплю ночь, зато работу хорошо сделаю». Всем ли это знакомо? Я, допустим, человек, который любит поработать ночью. Опять же, у меня двое детей, мне их не с кем оставлять. Поэтому я их кладу спать, а сама уже занимаюсь работой. Как вы к этому относитесь – к работе ночью?

«Головная боль, плохое настроение и раздражительность». Почему работать ночью опасно для организма?-1

Екатерина Бонадысева, психолог, арт-терапевт:
Плохо, потому что сон – это тот фактор: когда мы с вами бодрствуем, он поднимает наши силы. Если мы будем спать мало, то, соответственно, наши силы будут постепенно снижаться. Отсюда головная боль, плохое настроение и раздражительность. Очень часто мы видим человека, что вроде бы ничего плохого не сделал, он так на тебя: «Вау!» Думаешь: «Значит, он не выспался, устал». Поэтому все-таки сон – это очень важно. Не стоит злоупотреблять работой ночью.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Хотя бы ради взаимодействия с другими людьми, чтобы не доставлять им какого-то дискомфорта. Кстати, у меня есть очень интересные данные. На самом деле по результатам исследования люди, регулярно спящие по 7-8 часов, на 30 % продуктивнее тех, кто спит меньше 7 часов в сутки. Можно ли как-то вообще найти эту золотую середину – поработать попозже и встать пораньше? Анастасия, на ваш взгляд? Как вы вообще свой график выстраиваете – ночью работаете или днем?

«Головная боль, плохое настроение и раздражительность». Почему работать ночью опасно для организма?-4

Анастасия Вахонина, специалист по тайм-менеджменту:
Нет, ночью я не работаю. Было такое время, я была в режиме трудоголика. Очень много работала, но выгорела и начала выбирать, какие задачи для меня приоритетнее. Сон – это базовая потребность организма, первый уровень энергии. По правде говоря, тайм-менеджмент – это даже не регулирование времени, управление временем, а управление даже энергией. Чем мы будем управлять, если у нас не будет самого базового уровня – сна? Дальше идет питание, водный режим, запуск действий, где мы обычно прокрастинируем. Часто мы прокрастинируем, потому что у нас не хватает также сна, потому что организм просто просит спать.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Человек привык монотонно выполнять какие-то задачи». Почему наступает профессиональное выгорание?

«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога

Блокируем время для выполнения задачи. Что такое тайм-боксинг и как он работает?

# Здоровье # общество # Алеся Лакина # Екатерина Бонадысева # Юлия Самусенко # Анастасия Вахонина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этот школьник знает, как быстрее залечить раны. Посмотрите, какой лейкопластырь он придумал
17 февраля 2023 19:13

Этот школьник знает, как быстрее залечить раны. Посмотрите, какой лейкопластырь он придумал

«У нас уже их 40». Лучшие идеи отобрали на областном этапе проекта «100 идей для Беларуси»
17 февраля 2023 18:59

«У нас уже их 40». Лучшие идеи отобрали на областном этапе проекта «100 идей для Беларуси»

50% красоты зависит от генетики. А от чего ещё? Рассказала белоруска, которая в 46 выглядит на 30
17 февраля 2023 18:51

50% красоты зависит от генетики. А от чего ещё? Рассказала белоруска, которая в 46 выглядит на 30