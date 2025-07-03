Прямой эфир

Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?

03 июля 2025 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Ковры из миллионов соцветий и буйство красок, от которых захватывает дух. Город? словно живая выставка флористического искусства: каждый уголок столицы достоин попасть в ваш личный фотоальбом! Но что скрыто за кадром?

Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?-3

Богатое убранство живописных аллей – дело рук талантливых городских садовников! Среди них – Ольга Третьякова! Профессиональный стаж – 25 лет! А потому в царстве флоры ориентируется безупречно!

Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?-5

Ольга Третьякова, бригадир зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:
Это ирезине. Каждому цветочку подходит своя палитра, вот к этому – серенькая. Этот год – благоустройства, поэтому больше цветников делаем. Даже приезжают туристы, смотрят, что у нас город очень чистый и красивый.

Подробности в видео.

# Год благоустройства # Цветы # Растения и цветы

Другие новости рубрики

Все новости
Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки
03 июля 2025 12:15

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки

Космические компетенции Беларуси: когда в стране появится NASA? Рассказал Караник
03 июля 2025 12:09

Космические компетенции Беларуси: когда в стране появится NASA? Рассказал Караник

Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля
03 июля 2025 12:06

Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля