Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Ковры из миллионов соцветий и буйство красок, от которых захватывает дух. Город? словно живая выставка флористического искусства: каждый уголок столицы достоин попасть в ваш личный фотоальбом! Но что скрыто за кадром?

Богатое убранство живописных аллей – дело рук талантливых городских садовников! Среди них – Ольга Третьякова! Профессиональный стаж – 25 лет! А потому в царстве флоры ориентируется безупречно!