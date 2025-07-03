Миллионы цветов на клумбах Минска! Как столицу превращают в цветущий сад?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Ковры из миллионов соцветий и буйство красок, от которых захватывает дух. Город? словно живая выставка флористического искусства: каждый уголок столицы достоин попасть в ваш личный фотоальбом! Но что скрыто за кадром?
Богатое убранство живописных аллей – дело рук талантливых городских садовников! Среди них – Ольга Третьякова! Профессиональный стаж – 25 лет! А потому в царстве флоры ориентируется безупречно!
Ольга Третьякова, бригадир зеленого строительства УП «Минскзеленстрой»:
Это ирезине. Каждому цветочку подходит своя палитра, вот к этому – серенькая. Этот год – благоустройства, поэтому больше цветников делаем. Даже приезжают туристы, смотрят, что у нас город очень чистый и красивый.
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