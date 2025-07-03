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Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»

03 июля 2025 12:51
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Наша страна в числе лидеров в сфере педиатрии и материнского здоровья. Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Несмотря на то, что День Независимости – праздник серьезный, взрослый, но он напрямую касается наших детей, которые в первую очередь оказываются в ваших руках. За годы независимости как развивалась педиатрия в нашей стране?

Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»-2

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:
Праздник действительно серьезный, но если так подумать, то наши прадеды и деды сражались за независимость страны и, как следствие, независимость наших детей, их счастье, их развитие, их счастливое будущее. А педиатрия поддерживает эту ситуацию.

Мы вкладываем массу усилий, чтобы получить здоровое поколение. Педиатрическая служба уже давно установилась и развивается постепенно. Если вспомнить, то в 1931 году был организован и начал функционировать Белорусский научно-исследовательский институт материнства и младенчества.

Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»-4

Елена Улезко:
В 1981 году был организован и начал работать Белорусский научно-исследовательский институт наследственных и врожденных заболеваний. Началось серьезное поступательное развитие медицинской генетики. И сейчас она достигла высот.

Мы организовали скрининг новорожденных, мы осуществляем перинатальную диагностику, ультразвуковой скрининг беременных для выявления пороков плода. Вершина развития педиатрической службы – это организация в стране разноуровневой системы оказания перинатальной помощи.

Подробнее смотрите в видео.

# Здоровье # Медицина # Дети # Учреждения здравоохранения # Елена Улезко # Интервью

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