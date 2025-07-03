Как развивалась педиатрия за годы независимости Беларуси? Рассказала врач РНПЦ «Мать и дитя»

Наша страна в числе лидеров в сфере педиатрии и материнского здоровья. Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя». Ольга Бурлакова, ведущая:

Несмотря на то, что День Независимости – праздник серьезный, взрослый, но он напрямую касается наших детей, которые в первую очередь оказываются в ваших руках. За годы независимости как развивалась педиатрия в нашей стране?

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:

Праздник действительно серьезный, но если так подумать, то наши прадеды и деды сражались за независимость страны и, как следствие, независимость наших детей, их счастье, их развитие, их счастливое будущее. А педиатрия поддерживает эту ситуацию. Мы вкладываем массу усилий, чтобы получить здоровое поколение. Педиатрическая служба уже давно установилась и развивается постепенно. Если вспомнить, то в 1931 году был организован и начал функционировать Белорусский научно-исследовательский институт материнства и младенчества.