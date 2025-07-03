В 2026-м в Белорусской государственной академии музыки появится собственная студия звукозаписи

Экономика, политика, промышленность – все это фундамент процветания нашего государства. А за ним – богатство культуры и искусства, в которых кроется душа нации, ее неповторимый голос и внутренний свет. В нашей стране предпринимаются огромные усилия для поддержки и развития культурных инициатив. В этой сфере функционируют около 5 тысяч государственных организаций, клубы, библиотеки, музеи, театры. Проходят множество художественных выставок и фестивалей. Все они доступны как для белорусов, так и для гостей нашей страны.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сохраняется вместе с культурой и историей знаменитый дом с барельефами трех композиторов. Главный корпус Белорусской государственной академии музыки в эти дни получает новую жизнь.

Александр Меженный, ведущий:

Уже в 2026 году в обновленных залах вновь зазвучат симфонии и оперы. Кстати, после реконструкции в учреждении образования появится собственная студия звукозаписи и исторический искристо-белый цвет фасада. Ну а сегодня поздравлять всю страну с праздником будет квартет народных инструментов «Экспромт» Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки.