Что такое День Независимости для артиста? Рассказал Валерий Шмат

Знаете, есть прекрасный рецепт общего счастья: чтобы страна была сильной, нужно держаться вместе. Единство и сплоченность – наш главный щит. И в этом едином порыве мы преодолеем любые преграды, победим и достигнем новых высот. И об этом говорили еще наши предки. В легендах, сказках и в песнях. И поют о силе дружбы и сегодня. И это подтверждает своим творчеством Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, и арт-группа «Беларусы».

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

Праздник, вот само слово праздник и День Независимости, все-таки первое слово праздник для меня очень близко. Почему? Потому что мы артисты, в этот день мы колесим по нашей родной Беларуси, мы дарим людям праздник, мы поем песни о том, что и нужно держаться вместе, и желаем счастья, и о том, что мы белорусы, и о том, что за нами правда, и о том, что наш язык, наша культура прекрасны. Поэтому мы всегда специальный репертуар готовим на День Республики. Все песни о родине, о любви, о наших замечательных людях, о нашей истории в этой программе прозвучат. Поэтому все города, которые мы посетим и в которых будем 3 июля, мы с большим удовольствием исполним эти песни.