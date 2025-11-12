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Новости по тегу #Ицхак Герцог

Трамп призвал президента Израиля помиловать Биньямина Нетаньяху
12 ноября 2025 12:31

Трамп призвал президента Израиля помиловать Биньямина Нетаньяху

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости
03 июля 2025 07:45

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости

Президент Израиля отвергает причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане
22 сентября 2024 13:42

Президент Израиля отвергает причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости
13 мая 2024 07:45

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости

Президент Израиля Герцог: защита граждан Израиля важнее, чем смерть палестинцев
16 ноября 2023 09:12

Президент Израиля Герцог: защита граждан Израиля важнее, чем смерть палестинцев

В Израиле отмечают День Независимости – Александр Лукашенко поздравил президента и граждан страны
26 апреля 2023 09:09

В Израиле отмечают День Независимости – Александр Лукашенко поздравил президента и граждан страны

Президент Израиля призвал правительство остановить принятие судебной реформы
27 марта 2023 08:54

Президент Израиля призвал правительство остановить принятие судебной реформы

Президент Израиля призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы
27 марта 2023 06:25

Президент Израиля призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы

Президент Израиля имеет белорусские корни. Александр Лукашенко пригласил Ицхака Герцога в Беларусь
27 декабря 2021 10:33

Президент Израиля имеет белорусские корни. Александр Лукашенко пригласил Ицхака Герцога в Беларусь

Президенты Беларуси и Израиля поговорили по телефону. Какие вопросы обсудили?
27 декабря 2021 08:24

Президенты Беларуси и Израиля поговорили по телефону. Какие вопросы обсудили?

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
02 июня 2021 19:37

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это
02 июня 2021 14:21

В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это