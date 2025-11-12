По данным израильской гостелерадиокомпании, Трамп призвал «положить конец политическим преследованиям».
Так, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: «Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом».
Тель-Авив отвергает причастность к подрыву пейджеров в Ливане.
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