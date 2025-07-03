Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Независимости

День Независимости. День, который дорог каждому белорусу. Праздник, который наполнен особым смыслом. Чувством единения и гордости за Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля 1944 года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Решение отмечать День Независимости – в этот день – принял белорусский народ. Изъявив свою волю на референдуме, большинством голосов поддержав предложение Президента. Теперь эти два события неразрывно связаны. День Независимости стал настоящим символом мира и национального возрождения нашей страны. В этот особенный день соотечественников сердечно поздравил Президент Александр Лукашенко.

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости