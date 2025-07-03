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Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Независимости

03 июля 2025 05:32
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День Независимости. День, который дорог каждому белорусу. Праздник, который наполнен особым смыслом. Чувством единения и гордости за Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля 1944 года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Решение отмечать День Независимости – в этот день – принял белорусский народ. Изъявив свою волю на референдуме, большинством голосов поддержав предложение Президента. Теперь эти два события неразрывно связаны. День Независимости стал настоящим символом мира и национального возрождения нашей страны. В этот особенный день соотечественников сердечно поздравил Президент Александр Лукашенко.

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости

Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений. Приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, мы последовательно двигаемся к успеху по пути справедливости и созидания. Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей.

ПОЛНАЯ РЕЧЬ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 3 ИЮЛЯ на Церемонии возложения венка к Кургану Славы

# Александр Лукашенко # День Независимости

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