Зарплаты увеличатся, а цены останутся на месте? Ответила зампредседателя Мингорисполкома

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Зарплаты растут, особенно в бюджетной сфере, где это необходимо: медики, военные. Такая тенденция сохранится?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас есть четко поставленная задача, чтобы по году у нас была стопроцентная темповка по заработной плате. Поэтому, конечно, ее выполняют предприятия. Мы видим в этом возможность. Самое главное, что предприятия чувствуют в себе силы и возможности это выполнить. Это хорошо. Что касается следующего года, мы тоже утверждаем и согласовываем бизнес-планы по всем предприятиям. Сейчас активная фаза общения. Мы имеем возможность общаться с нашими руководителями лично, слышать их чаяния, видения развития этих предприятий. Поэтому мы обсуждаем и возможность взять объемы роста заработной платы. Мы чувствуем, что падения заработной платы в следующем году не будет. Есть уверенность у наших руководителей предприятий о возможности выплаты. Что касается социальных выплат, все поддерживаются. Мы уже в этом году неоднократно поднимали пенсии. Поэтому как были, так и остаемся социально ориентированной страной, которая поддерживает наших граждан. Екатерина Забенько:

Ценообразование – тоже важная для всех тема. Все заметили, как прекратился рост цен благодаря этому историческому совещанию у главы государства. Удастся ли нам держать эти стоп-цены достаточно долго? Насколько это возможно?