Зарплаты увеличатся, а цены останутся на месте? Ответила зампредседателя Мингорисполкома
Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.
Екатерина Забенько, СТВ:
Зарплаты растут, особенно в бюджетной сфере, где это необходимо: медики, военные. Такая тенденция сохранится?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас есть четко поставленная задача, чтобы по году у нас была стопроцентная темповка по заработной плате. Поэтому, конечно, ее выполняют предприятия. Мы видим в этом возможность. Самое главное, что предприятия чувствуют в себе силы и возможности это выполнить. Это хорошо. Что касается следующего года, мы тоже утверждаем и согласовываем бизнес-планы по всем предприятиям. Сейчас активная фаза общения. Мы имеем возможность общаться с нашими руководителями лично, слышать их чаяния, видения развития этих предприятий. Поэтому мы обсуждаем и возможность взять объемы роста заработной платы. Мы чувствуем, что падения заработной платы в следующем году не будет. Есть уверенность у наших руководителей предприятий о возможности выплаты. Что касается социальных выплат, все поддерживаются. Мы уже в этом году неоднократно поднимали пенсии. Поэтому как были, так и остаемся социально ориентированной страной, которая поддерживает наших граждан.
Екатерина Забенько:
Ценообразование – тоже важная для всех тема. Все заметили, как прекратился рост цен благодаря этому историческому совещанию у главы государства. Удастся ли нам держать эти стоп-цены достаточно долго? Насколько это возможно?
Надежда Лазаревич:
Мы работаем над тем, чтобы рост цен у нас был спрогнозированным, скорректированным на ту инфляцию, которая должна быть, но не запредельную, которая была заранее озвучена. Поэтому сейчас есть распоряжение, в рамках которого местные органы власти согласовали комиссии. Что касается импортеров, у них есть четкие указания по надбавкам, с которыми они работают. Два этапа сдерживания цен: возложенная миссия на местные органы власти и таможенный комитет, они с МАРТом отрабатывают все, что касается надбавок по импортной группе товаров. Есть вопросы, работаем, стараемся, чтобы не было такого резкого скачка цен. Думаю, мы пока с достоинством выдерживаем это задание, которое дано нам. Мы видим, что в магазинах группы товаров присутствуют, мы понимаем, что, может быть, есть тот ряд товаров, который выпал из ассортимента, но это было связано с какими-то санкционными давлениями. Пытаются сейчас различными вбросами написать, что это все из-за роста цен, что нет у нас какого-то лака для волос. Все есть. Если нет этого, есть другое. Если не немецкий, то американский.
Екатерина Забенько:
Сколько этих антифейков было! Говорят, что нет в магазинах, приезжаешь – там все есть.
Надежда Лазаревич:
Все это есть, а если нет иностранного, то белорусские альтернативы не хуже. Поэтому работаем, отрабатываем те вопросы, которые возникают, а они возникают постоянно, потому что наши люди привыкли к большому ассортименту, мы пытаемся его с нашими крупными сетями отрабатывать. Но надо отдать должное, что и руководители сетей с пониманием отнеслись к этому вопросу. Дорогу осилит идущий. Поэтому мы двигаемся по заданному направлению.
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