Новогодний подарок от 6 рублей. Как подготовились торговые центры Минска к зимним праздникам?

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
«Столица» – 15 тысяч ежедневного прохода. Я прошу отчет, мне его всегда присылают раз в неделю: какая посещаемость, какие группы товаров в санкциях выпадут, мало ли. Нет, все находится, все есть, ассортимент прирастает. Что касается гостей, мы уже по гостиничному бизнесу видим, что на Новый год забронированы почти все гостиницы. Это замечательно. У нас будет очень много гостей в столице. И мы их всех ждем. Понимаем, что они приедут и отдыхать, и покупать белорусское, поэтому в наших торговых залах мы активно готовимся к продажам, чтобы удивить наших покупателей, чтобы они уехали не с пустыми руками. Я уверена, это так и будет.
Екатерина Забенько, СТВ:
В торговом центре «Столица» еще недавно площади пустовали. После смены концепции там все кардинальным образом изменилось. Какая заполняемость и популярность этого торгового центра сегодня?
Елена Царикова, заместитель генерального директора ГО «Столичная торговля и услуги»:
Сегодня торговый центр «Столица» полностью занят. Свободных торговых площадей нет. Присутствуют практически все известные белорусские бренды. Сегодня все подготовлены к Новому году. Созданы хорошие запасы новогодних подарков в специальной упаковке. Большие запасы новогодних кондитерских изделий. Надо заметить, что кондитерские фабрики нашей страны в этом году предложили большой ассортимент – до 50 наименований в различном исполнении. Можем еще отметить, что всегда интересует покупателей. Цена за новогодний подарок в картонной упаковке стартует от 6 рублей (вес – 300 грамм), если кто-то захочет купить большой подарок в виде мягкой игрушки (кролика, который символизирует следующий год), то ему такой подарок, который весит более 1 килограмма, обойдется в районе 50 рублей.
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