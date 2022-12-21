Новогодний подарок от 6 рублей. Как подготовились торговые центры Минска к зимним праздникам?

Подводим итоги года. В студии программы « Большой город » на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

«Столица» – 15 тысяч ежедневного прохода. Я прошу отчет, мне его всегда присылают раз в неделю: какая посещаемость, какие группы товаров в санкциях выпадут, мало ли. Нет, все находится, все есть, ассортимент прирастает. Что касается гостей, мы уже по гостиничному бизнесу видим, что на Новый год забронированы почти все гостиницы. Это замечательно. У нас будет очень много гостей в столице. И мы их всех ждем. Понимаем, что они приедут и отдыхать, и покупать белорусское, поэтому в наших торговых залах мы активно готовимся к продажам, чтобы удивить наших покупателей, чтобы они уехали не с пустыми руками. Я уверена, это так и будет.

Екатерина Забенько, СТВ:

В торговом центре «Столица» еще недавно площади пустовали. После смены концепции там все кардинальным образом изменилось. Какая заполняемость и популярность этого торгового центра сегодня?