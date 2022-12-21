За год подняли останки почти 500 человек. В Гомельском кадетском училище педагог организовал поисковый клуб

Новости Беларуси. На передовой по патриотическому воспитанию молодежи. Учитель истории Павел Денисенко знает, как вызвать у подрастающего поколения интерес к прошлому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагог организовал поисковый клуб в Гомельском кадетском училище, и в свободное от уроков время отправляется с подростками на раскопки. Репортаж Анны Корольчук.

Павел Денисенко работает учителем истории практически 20 лет. За это время подходы в образовании во многом изменились. В начале профессиональной деятельности педагога у учеников не было интернета и смартфонов. Сегодня же дети погружены в информационный океан, из которого без посторонней помощи не выплыть.

Павел Денисенко, учитель истории Гомельского кадетского училища:

Мы являемся такими своеобразными стражниками пограничными, которые направляют в нужном направлении подрастающее поколение. Правильная подача исторических фактов зарождает в ребенке уверенность в оценивании исторических событий.

В Год исторической памяти профильному предмету Павла уделяют особое внимание. Его подопечные не только участвуют в исследованиях и конкурсах, но и помогают прокуратуре собирать материалы для расследования дела о геноциде белорусского народа.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это единственное в стране учебное заведение, которое имеет разрешение на совместную работу с 52-м специализированным поисковым батальоном. Восемь лет назад в училище создали клуб «Алые погоны». Кадеты ездят на раскопки, восстанавливают имена солдат и офицеров, отдавших жизнь за родину, и находят их родственников.

Основной костяк клуба – 25 ребят, по необходимости к ним присоединяются остальные 150 кадетов. За их плечами шесть летних полевых сезонов, они работали на объектах в Гомельском, Жлобинском и Калинковичском районах. Самые масштабные поиски, где помощь молодежи оказалась неоценимой, были в Ченковском лесу. Только в 2022-м там подняли останки практически 500 человек.

Никита Барановский, учащийся гомельского кадетского училища:

Когда мы поехали, было очень интересно, что мы там увидим, что найдем. И когда мы приехали, была очень, так сказать, необычная атмосфера. Мне очень нравится заниматься историей, всеми этими поисковыми работами, потому что на данный момент всю историю хотят поменять, а мы доказываем, что история единая и истинная.

Зимой, когда сезон раскопок закрыт, парни и девушки продолжают искать правду, но уже в документах и архивах. Благодаря этой кропотливой работе порой удается связаться с семьей без вести пропавшего бойца. Это и есть главная награда для поисковиков.

Павел Денисенко:

Нам удалось за весь период нашей деятельности с 2014 года на территории нашего кадетского училища организовать шесть таких встреч. К нам приезжали родственники с территории Украины, из Мурманска. Были жители Брянской области. Эмоции, которые переживают подростки видя реакцию людей, десятилетиями ждавших встречи со своими родственниками, это невозможно придумать и передать, это можно только пережить.

Интерес к теме у многих подростков вызван личной историей – практически в каждой семье есть погибший прадед-герой. Павел Денисенко рекомендует девушкам и юношам для начала разузнать все о судьбе своих предков. Такие исследования сплочают и становятся делом всей семьи.