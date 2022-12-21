«Еду из магазина, жду очередь на границе, съедаю колбасу». Какие товары пользуются популярностью у иностранцев?
Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.
Екатерина Забенько, СТВ:
Всегда белорусские товары пользовались популярностью. Мне кажется, в этом году все, что касается «зроблена ў Беларусі», просто выбилось в какие-то тренды. Мы повернулись наконец-то лицом ко всему своему. Не потому что нам было надо, не потому что у нас не было выбора, он у нас был всегда, а потому что мы свое наконец-то полюбили. Нам было с чем сравнить, поэтому эти товары пользуются большим спросом. Какие позиции выбились в лидеры?
Елена Царикова, заместитель генерального директора ГО «Столичная торговля и услуги»:
Надо отметить, что традиционно лидирующие позиции занимают наши продукты питания, потому они изготавливаются из натурального сырья и по ГОСТу. Большим спросом пользуются молочные продукты, начиная от молока и творога, заканчивая различными сырами, популярны мясные и колбасные изделия, копчености. Нет равных сегодня нашим кондитерским изделиям, включая шоколад, который изготавливают с применением натурального заменителя сахара. Как известно, сегодня во всем мире уделяется внимание здоровой пище, которая без консервантов и наполнителей.
Екатерина Забенько:
За границей, кстати, это стоит очень дорого. На порядок дороже, чем любая другая еда.
Елена Царикова:
Да, и как раз белорусская продукция полностью соответствует этому требованию. Поэтому она востребована и на внутреннем рынке, и за пределами страны.
Екатерина Забенько:
Часто удивляются иностранцы: что, в ваших сосисках есть мясо? Когда туристы приезжают в Беларусь, стараются увезти продукты, потому что они качественные, вкусные, но и потому что у них это стоит намного дороже.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Вчера в новостях видела замечательный сюжет. Разговаривают на границе, мы же безвизовый въезд сделали приграничным зонам, и, наверное, из Литвы был гость. Он говорит: нам не разрешают молочную продукцию завезти домой, поэтому я, когда покупаю, еду из магазина, жду очередь на границе, съедаю колбасу и молочную продукцию, потому что она такая вкусная, хоть здесь поем, а туда уже еду без. О чем это говорит? Продукт действительно хороший. Не потому что мы так думаем. Это так и есть. Также кроме продуктов питания у нас очень хорошая косметика, которая пользуется спросом. И наша группа в легкой промышленности: и костюмы, и верхняя одежда.
Екатерина Забенько:
То есть настали те времена, когда не мы едем к ним на шопинг, а они едут к нам.
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