«Еду из магазина, жду очередь на границе, съедаю колбасу». Какие товары пользуются популярностью у иностранцев?

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Всегда белорусские товары пользовались популярностью. Мне кажется, в этом году все, что касается «зроблена ў Беларусі», просто выбилось в какие-то тренды. Мы повернулись наконец-то лицом ко всему своему. Не потому что нам было надо, не потому что у нас не было выбора, он у нас был всегда, а потому что мы свое наконец-то полюбили. Нам было с чем сравнить, поэтому эти товары пользуются большим спросом. Какие позиции выбились в лидеры?

Елена Царикова, заместитель генерального директора ГО «Столичная торговля и услуги»:

Надо отметить, что традиционно лидирующие позиции занимают наши продукты питания, потому они изготавливаются из натурального сырья и по ГОСТу. Большим спросом пользуются молочные продукты, начиная от молока и творога, заканчивая различными сырами, популярны мясные и колбасные изделия, копчености. Нет равных сегодня нашим кондитерским изделиям, включая шоколад, который изготавливают с применением натурального заменителя сахара. Как известно, сегодня во всем мире уделяется внимание здоровой пище, которая без консервантов и наполнителей. Екатерина Забенько:

За границей, кстати, это стоит очень дорого. На порядок дороже, чем любая другая еда. Елена Царикова:

Да, и как раз белорусская продукция полностью соответствует этому требованию. Поэтому она востребована и на внутреннем рынке, и за пределами страны. Екатерина Забенько:

Часто удивляются иностранцы: что, в ваших сосисках есть мясо? Когда туристы приезжают в Беларусь, стараются увезти продукты, потому что они качественные, вкусные, но и потому что у них это стоит намного дороже.