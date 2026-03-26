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Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Майами

26 марта 2026 08:05
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Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает серию побед на турнире категории ВТА-1000 в Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Майами-2

На стадии 1/4 финала она обыграла американку Хейли Баптист – 6:4, 6:4. Белоруска менее чем за полтора часа добыла путевку в полуфинал. Теннисистка сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. 

В следующем круге Арина Соболенко встретится Еленой Рыбакиной – второй ракеткой мира. Ранее белоруска одержала 9 побед в очных встречах с представительницей Казахстана, та в свою очередь – семь. 

# Арина Соболенко # Теннис

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