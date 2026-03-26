Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Майами

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает серию побед на турнире категории ВТА-1000 в Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стадии 1/4 финала она обыграла американку Хейли Баптист – 6:4, 6:4. Белоруска менее чем за полтора часа добыла путевку в полуфинал. Теннисистка сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Арина Соболенко встретится Еленой Рыбакиной – второй ракеткой мира. Ранее белоруска одержала 9 побед в очных встречах с представительницей Казахстана, та в свою очередь – семь.