Экстремальные погодные условия все сильнее влияют на продовольственную безопасность в Африке. Такие данные нового доклада ФАО. Меняющиеся климатические циклы нарушают привычные сезоны посадки и сбора урожая, ставя под угрозу традиционные культуры – от сорго и кукурузы до риса и проса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго фермеры пытаются сохранить свои огороды, но из-за непредсказуемой погоды делать это все труднее. Сильная жара сменяется проливными дождями, и местные жители не успевают адаптироваться. Экстремальные погодные явления усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах демократической республики, где население страдает от вооруженных конфликтов и вынужденных перемещений. Гуманитарные организации пытаются поддерживать их продовольствием, но потребности растут быстрее, чем возможности

Ахилл Нзунди, фермер: Погода полностью изменилась. Раньше в феврале почти не было дождей, а теперь идут сильные ливни, которые затапливают поля и уничтожают урожай. Мы ничего не можем с этим сделать.

Дэвид Стивенсон, представитель Всемирной продовольственной программы:

К конфликту и потере урожая добавляются климатические факторы – слишком много дождей или слишком мало. Когда фермеры не могут предсказать погоду и вынуждены постоянно перемещаться, это двойной или даже тройной удар.

Фермеры надеются на устойчивые к климату семена, на удобрения и денежную поддержку. Сегодня в Африке все чаще говорят о том, что привычный климат исчезает. Экстремальная жара, внезапные ливни, разрушенные посевы – все это превращается в новую реальность, которая угрожает продовольственной безопасности целого континента.