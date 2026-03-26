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Премьер-министр Беларуси направился в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

26 марта 2026 07:43
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Глава правительства Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Александр Турчин 26 марта направился в Казахстан, где и состоится встреча премьер-министров стран евразийской «пятерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси направился в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета-2

В повестку включены вопросы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по различным направлениям. Межправсовет пройдет в одном из ключевых промышленных и экономических центров Казахстана.

Шымкент также в эти дни принимает технологический форум «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия». На его пленарной сессии запланировано выступление белорусского премьера. В центре внимания вопросы цифровизации промышленности, внедрения искусственного интеллекта.

# Александр Турчин # Казахстан # Беларусь-Казахстан

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