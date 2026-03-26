В БГЭУ в 2026 году зачислят более трех тысяч абитуриентов

В 2026 году Белорусский государственный экономический университет зачислит три тысячи первокурсников на дневную и заочную формы обучения, в том числе на целевую подготовку. Абитуриенты пройдут устные испытания в вузе, причем в состав экзаменационной комиссии войдут не только преподаватели, но и школьные учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Егоров, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Мы, как и раньше, стараемся не просто дать сумму знаний, сегодня можно ее увидеть и прочитать где угодно, мы обучаем тому, как нужно учиться. Мы даем инструментарий для того, чтобы будущий экономист, бухгалтер, юрист пришел на предприятие и знал с какой полочки достать какой план счетов, какой нормативный документ и как его применить.

За более чем 90 лет существования вуз подготовил 350 тысяч специалистов: среди них – сотрудники банковской сферы, социологи, финансисты, политологи и представители других профессий. Примечательно, что среди выпускников университета – 62 министра.