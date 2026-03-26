В Румынии проходят масштабные международные морские учения НАТО

НАТО продолжает наращивать военную активность на своих восточных рубежах. В Румынии проходят масштабные военно-морские учения. В них участвуют около трех тысяч военнослужащих их 13 стран, включая Канаду, Францию, Германию, США и Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы около 50 кораблей, почти 100 единиц бронетехники, свыше 20 самолетов и беспилотников. В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что сценарий маневров адаптирован к современным вызовам безопасности. Основными задачами являются отработка взаимодействия сил альянса при ведении боевых действий, укрепление восточного фланга НАТО и обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Александру Туртурица, официальный представитель ВМС Румынии:

Что касается международного аспекта, то в учениях также участвует Черноморская оперативная группа по противоминной борьбе с участием Румынии, Болгарии и Турции, миссия которой – обеспечение свободы судоходства в Черном море. Как известно, с начала украинского конфликта вблизи румынского побережья было обезврежено около 150 дрейфующих мин.

Как сообщили в военном ведомстве Румынии, учебные бои будут вестись не только в акватории Черного моря, но и на суше, в небе и даже под водой. Закончатся они 3 апреля.