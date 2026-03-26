Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш

Там по неизвестным пока причинам автобус с пассажирами неожиданно съехал с парома и рухнул в реку. Несколько человек успели выбраться из салона. На месте ЧП сейчас идет масштабная поисково-спасательная операция. Поэтому количество жертв может увеличиться. До сих пор неизвестно, сколько людей находилось в автобусе. По официальным данным там было около 40 пассажиров, хотя свидетели утверждают, что гораздо больше.