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Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш

26 марта 2026 07:53
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В Бангладеш произошла трагедия, жертвами которой, только по предварительным данным, стали 24 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш -2

Там по неизвестным пока причинам автобус с пассажирами неожиданно съехал с парома и рухнул в реку. Несколько человек успели выбраться из салона. На месте ЧП сейчас идет масштабная поисково-спасательная операция. Поэтому количество жертв может увеличиться. До сих пор неизвестно, сколько людей находилось в автобусе. По официальным данным там было около 40 пассажиров, хотя свидетели утверждают, что гораздо больше.

# Авария # Авария автобуса

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