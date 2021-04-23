​Заработано свыше 10 млн рублей. Белстат подвёл итоги республиканского субботника

Новости Беларуси. Национальный статистический комитет 23 апреля обнародовал окончательные результаты общенационального субботника. 17 апреля в нем приняли участие 2 миллиона 375 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они благоустраивали населенные пункты, мемориальные места. Известна и точная сумма, которая поступит на целевые счета, – это свыше 10 миллионов рублей.

Напомним, что 50 % средств останется в местных бюджетах, остальные деньги пойдут на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

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