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«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров

23 апреля 2021 17:54
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Новости Беларуси. Чтобы защитить национальные интересы. 23 апреля правительство Беларуси установило перечень товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех предприятиях, которые представляют страны, принявшие решение о введении ограничений в отношении белорусских предприятий.

Под запрет попали и иностранные корпорации и бренды, призывавшие бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Их продукция запрещена для продажи в нашей стране.

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны

«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров-1

Алексей Дзермант, политолог:
Это нормальный зеркальный ответ. Просто когда на страну начинается экономическое, политическое давление, обычно страны реагируют тоже. Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать. Особенно если взять наш случай, когда ряд корпораций, государств, политиков западных стали призывать к отмене чемпионата мира по хоккею. Определенные фирмы заявили, что не будут его поддерживать, спонсировать и так далее. Ну что же, пусть тогда они тоже осознают, что и для них будет ущерб, что доля рынка белорусского, а она была значительная у этих корпораций, она пострадает, ее заберут, конкуренты займут. То есть в этих случаях нужно всегда бороться за свои национальные интересы.

Есть ниши, свободные для нашей продукции, освобождаются, импортозамещение, наш бизнес, наш производитель поднимется. Во-вторых, производители тех же транспортных средств, автомобилей – их много, конкуренция большая. То есть если кто-то уходит с рынка, я уверен, что качественной продукцией белорусов обеспечат, ничего страшного не произойдет.

«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров-4

За антибелорусскую агитацию и призывы к санкциям против официального Минска в перечень запрещенных внесены товары групп компаний, таких как Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf. Последняя известна такими марками, как Nivea или, например, Florena. Их с легкостью заменят белорусские бренды, а автомобильный рынок даже не почувствует отсутствие машин марки Skoda – слишком высока конкурентная среда в этом сегменте.

# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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