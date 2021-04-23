«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров

Алексей Дзермант, политолог:

Это нормальный зеркальный ответ. Просто когда на страну начинается экономическое, политическое давление, обычно страны реагируют тоже. Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать. Особенно если взять наш случай, когда ряд корпораций, государств, политиков западных стали призывать к отмене чемпионата мира по хоккею. Определенные фирмы заявили, что не будут его поддерживать, спонсировать и так далее. Ну что же, пусть тогда они тоже осознают, что и для них будет ущерб, что доля рынка белорусского, а она была значительная у этих корпораций, она пострадает, ее заберут, конкуренты займут. То есть в этих случаях нужно всегда бороться за свои национальные интересы.

Есть ниши, свободные для нашей продукции, освобождаются, импортозамещение, наш бизнес, наш производитель поднимется. Во-вторых, производители тех же транспортных средств, автомобилей – их много, конкуренция большая. То есть если кто-то уходит с рынка, я уверен, что качественной продукцией белорусов обеспечат, ничего страшного не произойдет.