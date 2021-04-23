Прямой эфир

Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»

23 апреля 2021 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один из городов, которые затронула авария на Чернобыльской АЭС, Славгород, 23 апреля посетила спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень этого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»-1

Минутой молчания здесь почтили память тех, кто отдал жизнь за спасение других людей и земель после аварии на ЧАЭС. На Аллее памяти – названия 19 отселенных пунктов. Однако, несмотря на все сложности, район продолжает жить и развиваться.

Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»-4

Яркий тому пример – ясли-сад № 2. Современное здание открыли осенью 2020 года. Здесь работает четыре группы, одна из которых для детей с тяжелыми нарушениями речи. Всего сейчас в Славгороде четыре, а в районе восемь дошкольных учреждений. В них воспитывают более полутысячи дошколят.

Наталья Кочанова отметила, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства.

Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы развивался регион, районный центр, агрогородок, конечно, надо, чтобы у людей была прежде всего работа. И вот эта задача здесь реализовывается. Поэтому, конечно, построен и новый детский сад. Я вам скажу, что сегодня очень важно, здесь очень важный показатель, что сегодня здесь прирастает рождаемость. Это очень важно для нашей страны.

Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»-10

Также спикер верхней палаты парламента посетила «Красный пищевик». При этом отметив, что у белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции. Здесь совсем скоро запустят новую мармеладную линию. Большая часть продукции будет инновационной. Почти половину сладостей направят на рынки ЕАЭС, Евросоюза и Китая. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируют использовать только местное сырье: яблоки, груши, ягоды и мед с пасеки фабрики.

Кроме этого, сегодня в маршруте Натальи Кочановой и памятник природы «Голубая криница», который востребован у туристов.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Утилизация просроченных лекарств. Белорусские медики присоединились к решению глобальной проблемы
23 апреля 2021 16:22

Утилизация просроченных лекарств. Белорусские медики присоединились к решению глобальной проблемы

Юлия Артюх: «Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?»
23 апреля 2021 16:19

Юлия Артюх: «Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?»

При заказе еды и покупке билетов. Рассказываем, какие схемы используют киберпреступники
23 апреля 2021 15:40

При заказе еды и покупке билетов. Рассказываем, какие схемы используют киберпреступники