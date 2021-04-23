Здесь скоро запустят новую мармеладную линию. Наталья Кочанова посетила «Красный пищевик»

Новости Беларуси. Один из городов, которые затронула авария на Чернобыльской АЭС, Славгород, 23 апреля посетила спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень этого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минутой молчания здесь почтили память тех, кто отдал жизнь за спасение других людей и земель после аварии на ЧАЭС. На Аллее памяти – названия 19 отселенных пунктов. Однако, несмотря на все сложности, район продолжает жить и развиваться.

Яркий тому пример – ясли-сад № 2. Современное здание открыли осенью 2020 года. Здесь работает четыре группы, одна из которых для детей с тяжелыми нарушениями речи. Всего сейчас в Славгороде четыре, а в районе восемь дошкольных учреждений. В них воспитывают более полутысячи дошколят.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Для того чтобы развивался регион, районный центр, агрогородок, конечно, надо, чтобы у людей была прежде всего работа. И вот эта задача здесь реализовывается. Поэтому, конечно, построен и новый детский сад. Я вам скажу, что сегодня очень важно, здесь очень важный показатель, что сегодня здесь прирастает рождаемость. Это очень важно для нашей страны.

Также спикер верхней палаты парламента посетила «Красный пищевик». При этом отметив, что у белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции. Здесь совсем скоро запустят новую мармеладную линию. Большая часть продукции будет инновационной. Почти половину сладостей направят на рынки ЕАЭС, Евросоюза и Китая. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируют использовать только местное сырье: яблоки, груши, ягоды и мед с пасеки фабрики.

Кроме этого, сегодня в маршруте Натальи Кочановой и памятник природы «Голубая криница», который востребован у туристов.