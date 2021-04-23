Утилизация просроченных лекарств. Белорусские медики присоединились к решению глобальной проблемы

Новости Беларуси. Где утилизировать просроченные лекарства? Об этом учащимся столичной гимназии 23 апреля рассказали волонтеры на мастер-классе. И это только часть экологического проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель кампании – привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды устаревшими лекарствами.

Ученые установили, что таблетки с истекшим сроком годности не подвергаются изменениям, попав в окружающую среду, накапливаются в живых организмах и приводят к нарушениям жизненно важных функций. Как правильно выбросить просроченные препараты, расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.

В гимназии № 12 Минска не скрывают, что готовят будущие кадры для Белорусского медицинского университета. Учебные заведения и расположены рядом. Профильным предметам здесь больше внимания. Уже в 4 классе Арсений Бойков с легкостью расскажет, как утилизировать ртуть, если градусник разбился.

Арсений Бойков, ученик 4 класса гимназии № 12 Минска:

Надо взять салфетку и перчатки, аккуратно взять и положить в банку.

Но как быть с просроченными лекарствами? Как правильно отправить их в утиль? Еще та задачка не только для школьника – для ученых. Несколько лет назад пробы вод в Мировом океане показали наличие порядка 400 лекарств. Эксперты забили тревогу. Выброшенные просто на мусорку антибиотики, гормоны, обезболивающие не исчезают, а уходят прямо в почву. А дальше не исключено, что могут попасть и в стакан с водой.

Никита Кашевник, студент фармацевтического факультета БГМУ:

Участились случаи выбрасывания лекарств в обычные мусорки, а это пагубно влияет на экологию в целом. Лекарственные средства вместе с классическими отходами препятствуют их сортировке для дальнейшей переработки и повторного использования.

Белорусские медики присоединились к решению глобальной проблемы. В техническом кодексе установленной практики прописали правила обращения с просроченными лекарствами, их раздельный сбор. Вскоре появился и первый контейнер. За два года минчане принесли 113 килограммов непригодных для использования медпрепаратов. Примечательно, что среди лекарств, которые сдали на утилизацию, попадаются еще те экземпляры.

Екатерина Бурдоленко, студентка фармацевтического факультета БГМУ:

20-летней давности лекарство, то есть человек купил его еще до 2000 года, в 1998 году, и до сих пор хранил у себя дома, непонятно зачем, но, наверное, забыл. Мы хотели бы, чтобы данная тема приобрела более широкий интерес среди обычного населения, а не только среди фармацевтических работников.

Контейнеры уже установлены в 24 городах Беларуси. В аптеках, поликлиниках. И эту работу продолжат. А здесь, в лаборатории фармацевтической химии медуниверситета, разбирают просрочку, чтобы правильно ее утилизировать. Разрабатывают и свои безопасные методы.

Наталья Яранцева, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ:

Мы оцениваем и пытаемся предложить какой-то способ решения, чтобы минимизировать появление этих фармацевтических отходов в будущем. Потому что иногда бывает, что производители выпускают большее количество таблеток в упаковке, чем нужно, например, на курс лечения. И дальше эти лекарственные средства едут на правильную утилизацию. Пока что их можно утилизировать только методом сжигания. «Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?

Волонтеры, студенты БГМУ проводят мастер-классы. Теперь и школьник знает, как отправить лекарство со сроком в утиль. Мамам и бабушкам обязательно расскажут.