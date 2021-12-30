Её близкие когда-то так же бежали из Курдистана. Певица Зара приехала к беженцам на границу с гуманитарной помощью
Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польскую границу с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она привезла теплые вещи: пледы, шапки, шарфы, варежки и носки. Всего около тонны гуманитарного груза. А также для каждого ребенка сладкие новогодние подарки.
Вещи артистка раздавала сама, охотно общаясь с беженцами на их языке. Беду этих людей певица воспринимает как свою и искренне сочувствует. Она родилась в семье курдов. А близкие Зары когда-то так же бежали из Курдистана. Поэтому ситуация, с которой столкнулись находящиеся в кризисном центре иностранцы, ей близка.
Зара, заслуженная артистка России:
Мне кажется, в природе каждого человека протягивать руку помощи нуждающимся. Конечно, ситуация, которая возникла на границе Беларуси с Польшей, катастрофическая. Вы видите, как много детей и женщин. Мы все будем Новый год встречать дома, с близкими, в тепле, с салатом оливье. А они будут по-другому встречать. И это не может не волновать. Это не может не огорчать. Конечно, я не могу никак повлиять на эту ситуацию, но мне очень хотелось, чтобы дети получили новогодние подарки перед праздником.
Приезд Зары и передача гуманитарного груза – это часть визита представителей Российской Федерации благотворительного проекта фонда «Шаг навстречу».
В данный момент в лагере находится свыше 500 беженцев. Из них около 90 детей. Практически два месяца они прожили в кризисном центре в ожидании реакции ЕС.