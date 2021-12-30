Её близкие когда-то так же бежали из Курдистана. Певица Зара приехала к беженцам на границу с гуманитарной помощью

Вещи артистка раздавала сама, охотно общаясь с беженцами на их языке. Беду этих людей певица воспринимает как свою и искренне сочувствует. Она родилась в семье курдов. А близкие Зары когда-то так же бежали из Курдистана. Поэтому ситуация, с которой столкнулись находящиеся в кризисном центре иностранцы, ей близка.

Зара, заслуженная артистка России:

Мне кажется, в природе каждого человека протягивать руку помощи нуждающимся. Конечно, ситуация, которая возникла на границе Беларуси с Польшей, катастрофическая. Вы видите, как много детей и женщин. Мы все будем Новый год встречать дома, с близкими, в тепле, с салатом оливье. А они будут по-другому встречать. И это не может не волновать. Это не может не огорчать. Конечно, я не могу никак повлиять на эту ситуацию, но мне очень хотелось, чтобы дети получили новогодние подарки перед праздником.