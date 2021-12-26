Рождественского чуда не произошло. Беженцы в кризисном центре на границе продолжают ждать решения ЕС

Новости Беларуси. Санкции – это наша реальность, и с ними мы живем из года в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мог ли кто предположить, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может настолько затянуться?

Илона Волынец, СТВ:

Наверное, никто и не удивится, если беженцы встретят Новый год в кризисном центре. Премьер Польши Моравецкий и вовсе выступил с заявлением, что ситуация на белорусско-польской границе стабилизировалась. Мол, многие беженцы отправились домой. А то, что в ТЛЦ «Брузги» еще остается как минимум полтысячи человек, это и не столь важно.