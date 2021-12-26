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Рождественского чуда не произошло. Беженцы в кризисном центре на границе продолжают ждать решения ЕС

26 декабря 2021 16:54
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Новости Беларуси. Санкции – это наша реальность, и с ними мы живем из года в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но мог ли кто предположить, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может настолько затянуться?  

Илона Волынец, СТВ:
Наверное, никто и не удивится, если беженцы встретят Новый год в кризисном центре. Премьер Польши Моравецкий и вовсе выступил с заявлением, что ситуация на белорусско-польской границе стабилизировалась. Мол, многие беженцы отправились домой. А то, что в ТЛЦ «Брузги» еще остается как минимум полтысячи человек, это и не столь важно.  

Рождественского чуда не произошло. Беженцы в кризисном центре на границе продолжают ждать решения ЕС-1

Тем временем на границе, благодаря усилиям белорусов, организован хоть какой-то быт. Здесь даже открыли мини-школу. Она состоит из двух образовательных модулей, которые оснащены всем необходимым для занятий: от канцелярских принадлежностей до компьютерной техники с точками подключения к Wi-Fi.  

Рождественского чуда не произошло. Беженцы в кризисном центре на границе продолжают ждать решения ЕС-4

Увы, рождественского чуда не произошло. Но эти люди по-прежнему верят в то, что обретут счастливое будущее в Европе.  

Рождественского чуда не произошло. Беженцы в кризисном центре на границе продолжают ждать решения ЕС-7

Беженка из Ирака об обучении детей в ТЛЦ: школа здесь нужна, но мы хотим решения нашей самой главной проблемы. Подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Амин Балэ # Илона Волынец # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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