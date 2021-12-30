Чемоданова встретилась с осуждёнными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории

Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы.
Союз женщин встретился с теми, кто отбывает наказание по статье 328 за торговлю наркотиками. Многие из девушек попали в колонию несовершеннолетними, не осознавая серьезности наказания. Сейчас они готовы делиться своими историями, чтобы помочь другим избежать ошибок.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Самый трогательный момент для меня был, когда девчонки стали откровенно говорить о том, что сочувствуют тем людям, которые вовлечены в эту преступную деятельность, и готовы вступить в совместную работу по предупреждению совершения преступлений, по наркосбыту именно в молодежной среде. Говорили о многом. Девушки сегодня готовы общаться с молодежью, с учащимися учреждений образования в первую очередь, рассказывать свои истории, делиться, может быть, даже своими какими-то впечатлениями, эмоциональными ситуациями, которые касались непосредственно их жизни.
«Я получила 10 лет, это не стоило того». Девушка попала в исправительную колонию за наркосбыт. Вот ее слова.