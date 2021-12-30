Чемоданова встретилась с осуждёнными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории

Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин 30 декабря посетили Дом ребенка в исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активистки передали малышам подарки от себя и жителей столицы.

Союз женщин встретился с теми, кто отбывает наказание по статье 328 за торговлю наркотиками. Многие из девушек попали в колонию несовершеннолетними, не осознавая серьезности наказания. Сейчас они готовы делиться своими историями, чтобы помочь другим избежать ошибок.