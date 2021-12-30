Уже 10-й в Беларуси. В Барановичах появился военно-патриотический клуб

Новости Беларуси. Еще один, уже десятый в Беларуси, военно-патриотический клуб открылся на базе частей внутренних войск. На этот раз в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Название ребята выбрали соответствующее – «Патриот». Здесь будут заниматься более 100 детишек, как мальчиков, так и девчонок. Различные виды спорта, рукопашный бой, стрелковое искусство, а также погружение в славную военную историю Беларуси – все это уже бренд таких клубов. Они пользуются огромной популярностью. За несколько месяцев охватили около тысячи ребят по всей стране.