Уже 10-й в Беларуси. В Барановичах появился военно-патриотический клуб

Новости Беларуси. Еще один, уже десятый в Беларуси, военно-патриотический клуб открылся на базе частей внутренних войск. На этот раз в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще один, уже десятый в Беларуси, военно-патриотический клуб открылся на базе частей внутренних войск. На этот раз в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Название ребята выбрали соответствующее – «Патриот». Здесь будут заниматься более 100 детишек, как мальчиков, так и девчонок. Различные виды спорта, рукопашный бой, стрелковое искусство, а также погружение в славную военную историю Беларуси – все это уже бренд таких клубов. Они пользуются огромной популярностью. За несколько месяцев охватили около тысячи ребят по всей стране.
И на этом останавливаться не намерены. В 2022 году военно-патриотических объединений станет больше. К слову, недавно в легендарной части 3214 для воспитанников первого такого клуба «Рысь» прошел утренник. Детей поздравил командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Ребята получили в подарок игрушки и сладости.