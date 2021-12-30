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Уже 10-й в Беларуси. В Барановичах появился военно-патриотический клуб

30 декабря 2021 16:08
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Новости Беларуси. Еще один, уже десятый в Беларуси, военно-патриотический клуб открылся на базе частей внутренних войск. На этот раз в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 10-й в Беларуси. В Барановичах появился военно-патриотический клуб-1

Название ребята выбрали соответствующее – «Патриот». Здесь будут заниматься более 100 детишек, как мальчиков, так и девчонок. Различные виды спорта, рукопашный бой, стрелковое искусство, а также погружение в славную военную историю Беларуси – все это уже бренд таких клубов. Они пользуются огромной популярностью. За несколько месяцев охватили около тысячи ребят по всей стране.

Уже 10-й в Беларуси. В Барановичах появился военно-патриотический клуб-4

И на этом останавливаться не намерены. В 2022 году военно-патриотических объединений станет больше. К слову, недавно в легендарной части 3214 для воспитанников первого такого клуба «Рысь» прошел утренник. Детей поздравил командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Ребята получили в подарок игрушки и сладости.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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