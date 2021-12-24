«Здесь достаточно уютно и тепло». Как выглядит школа для детей беженцев в ТЛЦ?

Новости Беларуси. У детей беженцев на белорусско-польской границе появилась возможность учиться. Рядом с транспортно-логистическим центром, который стал временным пристанищем, открылась мини-школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образовательных модулях ребята будут получать не только знания, но и психологическую помощь. Чтобы оценить состояние детей после пережитых испытаний на границе, психологи 24 декабря провели специальные тесты. Галина Буро побывала на самых необычных занятиях.

Пока образовательные модули готовили к открытию, очередь из желающих порой надо было сдерживать. Дети и родители толпились у дверей, все хотели быть первыми. Самые любопытные то и дело заглядывали в окна. Наконец, старт дан – малыши пошли в мини-школу.

Галина Буро, корреспондент:

Вот так выглядит образовательный модуль внутри. Здесь достаточно уютно и тепло. Есть посадочные места для детей, есть флипчарты для взаимодействия педагога с детьми. Также присутствуют средства мультимедиа. Урок, как положено, начали со знакомства.

– Everybody, come with me: Наталья!

– Наталья!

– Okay. Its – Ольга!

– Ольга! «Мне приятно, что я могу принести пользу». Беженец из Сирии захотел помогать белорусским учителям обучать детей в ТЛЦ (здесь подробности).

Первые занятия вводные. Оценка психологического состояния. Здесь важно и что ребенок рисует, и какие цвета выбирает. И пусть дети в большинстве говорят на курдском диалекте сорани, языковой барьер не стал проблемой. Язык жестов никто не отменял. Беженка из Ирака об обучении детей в ТЛЦ: школа здесь нужна, но мы хотим решения нашей самой главной проблемы (подробнее тут).

И все же, пока Евросоюз смотрит на проблему с широко закрытыми глазами, у малышей должно быть детство – уверены представители ЮНИСЕФ, гродненские педагоги и психологи. В импровизированную школу приглашают по желанию, и, судя по ажиотажу под дверями модулей, дети хотят познавать мир. «Это основные дисциплины». Какие предметы будут изучать дети беженцев в мини-школе при ТЛЦ – читайте здесь.