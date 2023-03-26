«Стыдно, что наше руководство приняло такие шаги». Как сербы относятся к санкциям против Беларуси и Лукашенко?

Хотя визит Лукашенко в Белград не привел к прекращению натовских бомбежек, в Сербии до сих пор помнят и ценят поддержку белорусского народа в тот сложный период, сообщили программе «Неделя» на СТВ. Но сегодня официальному Белграду приходиться выбирать между Западом и Востоком.

Ольга Коршун, СТВ:

Сербия стремиться стать членом ЕС, под давлением Запада присоединилась к санкциям против Беларуси, но в то же время отказывается поставлять оружие Киеву, а Александр Вучич заявляет, что западные лидеры в разговорах с ним признавались в участии в украинском конфликте. Но это официальная сторона вопроса. Что по этому поводу думают обычные сербы и как относятся к Беларуси, об этом мы поговорим с нашим послом в Сербии. Валерий Брылев в 1999 году был в составе белорусской делегации. Сегодня он на связи с нами.

Ольга Коршун:

Валерий Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что присоединяетесь к эфиру. Сразу к делу. В Белграде еще помнят о том знаковом визите в 1999-м?

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:

Хорошо помнят и знают нашего Президента в Сербии на протяжении тех лет, которые я здесь нахожусь и тогда находился. Всегда сербы подчеркивали особую симпатию к нашему государству, главе нашего государства. Визит его был 14 апреля, он был однодневный, короткий, но это была главным образом морально-психологическая поддержка одному народу, который попал в критическую ситуацию. Два раза мы посылали гуманитарную помощь из Беларуси, два конвоя было, они с огромным трудом сюда прошли. Три больших мероприятия врезались сербам в голову, как одна из маленьких стран, которая решилась на оказание такой помощи.

Ольга Коршун:

Но с тех пор прошло много времени, и сегодня официальному Белграду приходиться лавировать между Западом и Востоком. Такая позиция властей находит поддержку у простого народа?