«Запомнилось, когда он рассказывал, каким должен быть его сын». Студенты поделились впечатлениями от разговора с Президентом
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 января встретился с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, Президент приехал в БГУ. На видеосвязи с Минском были также студенты со всех областных центров Беларуси. Несмотря на дистанционный формат общения, в регионах студенческая молодежь живо включалась в дискуссию. Темы для разговора они предлагали сами.
Так, студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с Александром Лукашенко обсуждали сразу несколько вопросов: это и патриотическое воспитание новых поколений, и даже привлечение частного капитала для финансирования высших учебных заведений. К слову, последнюю идею Президент поддержал и предложил на базе гродненского вуза создать экспериментальный фонд государственно-частного партнерства. Всего в Гродно в онлайн-встрече приняли участие около сотни преподавателей и студентов.
Маргарита Сетько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Будь ты глава государства, будь ты обычный студент, все обсуждалось на равных. И подчеркну, что дискуссия велась в таком формате, что как вопросы, так и ответы были с обеих сторон. Глава государства достаточно свободно разговаривал со студентами и даже иногда уходил в юмор, что достаточно раскрепощало молодежь. Я для себя подчеркнула то, что Александр Григорьевич очень серьезно относится к смене поколений. Он неоднократно говорил о том, что именно за молодежью наше будущее.
Владислав Цеханович, курсант военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Запомнились моменты, когда он рассказывал, каким должен быть его сын и вообще каким должен быть ребенок.
К общению с главой государства также присоединились молодые люди из Бреста, Витебска, Могилева и Гомеля.
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