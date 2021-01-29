«Запомнилось, когда он рассказывал, каким должен быть его сын». Студенты поделились впечатлениями от разговора с Президентом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 января встретился с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, Президент приехал в БГУ. На видеосвязи с Минском были также студенты со всех областных центров Беларуси. Несмотря на дистанционный формат общения, в регионах студенческая молодежь живо включалась в дискуссию. Темы для разговора они предлагали сами.

Так, студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с Александром Лукашенко обсуждали сразу несколько вопросов: это и патриотическое воспитание новых поколений, и даже привлечение частного капитала для финансирования высших учебных заведений. К слову, последнюю идею Президент поддержал и предложил на базе гродненского вуза создать экспериментальный фонд государственно-частного партнерства. Всего в Гродно в онлайн-встрече приняли участие около сотни преподавателей и студентов.