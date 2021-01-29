Александр Лукашенко: никто не запрещает вам говорить, выражать мнение нужно, но недопустимо переходить черту закона

Похоже, что многие вопросы студентов Президент предвосхищает, выражая свое отношение к обстановке в стране и мире. Формат общения больше напоминал дискуссию, ребята парировали и задавали неудобные вопросы. Обсудили и судьбу молодых людей, которые в 2020 году предпочли учебе акции протеста. Президент напомнил, что поручил вопрос отчисленных студентов решить по справедливости. С каждым случаем глава государства просил разобраться и не наказывать, восстановить тех, кто одумался, но вместе с тем напомнил об ответственности за поступки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы позволили внести в наш общий дом – Беларусь – разлад? Не только в страну, но даже в семьи. Ведь мы как гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью. А учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить наш народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. Вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Я в курсе. Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно! Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета – не место для политических митингов.

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