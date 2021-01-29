Состояли в международной преступной организации. В Беларуси задержаны радикальные анархисты

Новости Беларуси. За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены белорусские анархисты. Они состояли в международной преступной организации и финансировались из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин – совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. Забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010-м, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД:

Результатом возбуждения уголовных дел послужила долгая и кропотливая совместная работа оперативников МВД и Следственного комитета, в ходе которой изучен и зафиксирован большой объем интернет-ресурсов, на которых публиковались в общем доступе планы и отчеты проводимых акций, фиксировалось личное общение в закрытых мессенджерах, изучались финансовые потоки, проводимые акции анархистов на территории Беларуси. В настоящее время в отношении задержанных и иных лиц проводятся ОРМ, некоторые из них сотрудничают с правоохранительными органами с целью установления всех фактов противоправной деятельности организаторов и участников преступной организации. Возбужденные уголовные дела в отношении четверых анархистов будут не последними.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

В указанных ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для экстремистской деятельности.