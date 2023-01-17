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«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области

17 января 2023 19:09
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Новости Беларуси. Рожденные в юбилей северного региона. В знаменательную дату – 85-летие со дня образования – в Витебской области появились на свет 20 мальчиков и девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области-1

Самые теплые поздравления в стенах областного родильного дома 17 января принимали четыре мамы и их малютки. Символично, что все женщины из разных уголков Витебщины – Богушевска, Новополоцка, Постав и Сенно.

В семье Светланы Яскевич это уже третье пополнение. Сын Серафим – настоящий богатырь весом более 4 килограммов – родился здоровым. Сегодня мальчик и другие малыши получили свои первые в жизни подарки.

«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области-4

Светлана Яскевич, жительница Богушевска:
Было очень приятно и неожиданно узнать, что мы родились в такую дату. Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, всему медицинскому персоналу за теплое отношение.

«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области-7

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Это действительно праздник не только в семье, это праздник для всех нас. 13 девочек, 7 мальчиков. Это те, кто следующие 85 лет будут прославлять нашу Витебскую область. Мы очень надеемся, что будут крепкие, здоровые, сильные, умелые.

«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области-10

Отметим, Витебский областной родильный дом оснащен по последнему слову техники. А коллектив за свой профессионализм не раз становился обладателем высоких наград.

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Светлана Яскевич # Вячеслав Дурнов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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