«Приятно и неожиданно». В Витебске поздравили малышей, рождённых в день 85-летия области

Новости Беларуси. Рожденные в юбилей северного региона. В знаменательную дату – 85-летие со дня образования – в Витебской области появились на свет 20 мальчиков и девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые теплые поздравления в стенах областного родильного дома 17 января принимали четыре мамы и их малютки. Символично, что все женщины из разных уголков Витебщины – Богушевска, Новополоцка, Постав и Сенно.

В семье Светланы Яскевич это уже третье пополнение. Сын Серафим – настоящий богатырь весом более 4 килограммов – родился здоровым. Сегодня мальчик и другие малыши получили свои первые в жизни подарки.