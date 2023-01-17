Воруют номера телефонов. Зачем мошенники взламывают мессенджеры?

Юлия Бешанова, ведущая : Очень часто взламывают мессенджеры, страницы в соцсетях. Зачем это делают? Это что-то безобидное: пришли, разослали сообщения друзьям от твоего имени. Для чего это делается и чем это чревато?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Первый вопрос: для чего это делается? Вернемся на год-два назад. Мы очень часто говорили, когда появились первые кибермошенничества в таком глобальном масштабе, первое, на что люди стали обращать внимание, запомнили первый посыл, что если вам поступает звонок с иностранного номера, то ни в коем случае не разговаривайте – вам звонит мошенник. Этот тезис все-таки где-то начал укореняться, и преступники стали терять потенциальных жертв из-за того, что они видят: а, иностранный номер, не белорусский префикс – значит это мошенники. Поэтому у мошенников возник дефицит этих жертв. Для этого им нужны были белорусские номера.

Уже звонок на мессенджер человеку поступает с белорусского номера, соответственно, он более спокойно относится к данному вопросу. Для этого стали разрабатывать различные поддельные ссылки, которые внешне очень похожи на какой-то настоящий сайт, и направлять гражданам в тот же Viber. Наиболее распространены именно такие взломы. А граждане, получая определенную ссылку, не особо начинают вчитываться, кликают на эту кнопочку, и она фактически дает удаленный доступ к вашему аккаунту. Мошенник получает доступ к вашему аккаунту, им завладевает и потом использует ваш номер телефона, который наш, белорусский номер, чтобы совершить дальнейшие мошеннические действия: то ли использовать для таких звонков, как ДТП, то ли использовать для дальнейшего совершения киберпреступлений.

Второй момент, который касается ответственности. Конечно, ответственность у нас существует. Есть у нас целая глава в Уголовном кодексе, 31-я – «Преступления против информационной безопасности», которая предусматривает ответственность за несанкционированный доступ, а также незаконное использование этих личных электронных данных.

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